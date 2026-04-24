Haval показала семиместный гибрид Raptor Plus за 2,2 млн рублей

В основе силовой установки Haval Raptor Plus — 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 156 л.с., работающий в паре с двумя электромоторами. Совокупная отдача системы достигает 449 л.с. и 660 Нм, что позволяет внедорожнику разгоняться до 100 км/ч за 5,8 секунды. Запас хода только на электротяге составляет до 255 км, а общий — превышает 1000 км.

Raptor Plus получил лидар на крыше и систему автопилота Coffee Pilot 3.0, поддерживающую функции NOA как на трассе, так и в городе. В салоне установлены 15,6-дюймовый центральный дисплей, цифровая приборная панель и проекционный экран. Для преодоления бездорожья предусмотрены блокировка заднего дифференциала и режим «ползущего» движения. Глубина брода составляет 580 мм.

Экстерьер модели сохранил «коробчатый» дизайн, но получил 37 скруглений для улучшения аэродинамики, новую решётку радиатора и выдвижные дверные ручки.

