Опубликовано 31 марта 2026, 07:00
Haval рассказал, будет ли менять название моделей в России
Haval перешел на кириллицу в России. Haval вслед за «АвтоВАЗом» и брендом Tenet перевел на кириллицу названия моделей своих автомобилей. Об этом корреспонденту журнала Motor сообщили в пресс-службе концерна «Грейт Волл Мотор Рус». Изменения связаны с вступлением в силу с 1 марта 2026 года закона о защите государственного языка, который обязывает применять русский язык в бизнес-коммуникациях, включая вывески и рекламу.
«Процесс русификации в отношении моделей и комплектаций осуществляется поэтапно. На данный момент названия комплектаций полностью переведены на русский язык и представлены в актуальных прайс-листах и каталогах бренда», — рассказали в пресс-службе китайской автокорпорации.
В компании также пояснили, что название бренда Haval и вывески дилерских центров с обозначениями City и Pro являются зарегистрированными товарными знаками. В связи с этим их написание не подлежит изменению и сохраняется в оригинальном английском варианте.
Ранее сообщалось, что УАЗ впервые за всю историю модели Hunter переименует внедорожник.