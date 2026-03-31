Haval рассказал, будет ли менять название моделей в России

«Процесс русификации в отношении моделей и комплектаций осуществляется поэтапно. На данный момент названия комплектаций полностью переведены на русский язык и представлены в актуальных прайс-листах и каталогах бренда», — рассказали в пресс-службе китайской автокорпорации.

В компании также пояснили, что название бренда Haval и вывески дилерских центров с обозначениями City и Pro являются зарегистрированными товарными знаками. В связи с этим их написание не подлежит изменению и сохраняется в оригинальном английском варианте.

Ранее сообщалось, что УАЗ впервые за всю историю модели Hunter переименует внедорожник.