Появились подробности о первом российском Haval

В основе Haval F7 лежит платформа люксового бренда WEY со стойками McPherson спереди и двухрычажной подвеской сзади. В списке оборудования — электроусилитель руля и дисковые тормоза «по кругу». В гамме двигателей F7 значатся «турбочетверки» объемом 1,5 и 2,0 литра (150 и 190 сил соответственно), сочетающиеся с передним или полным приводом, а также семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Haval F7 будет оснащаться системой стабилизации, системой экстренного торможения, вентиляцией передних сидений и подогревом задних, ксеноновыми фарами, люком, камерами кругового обзора и колесами диаметром 17 или 19 дюймов.
Цены на новинку пока не озвучены. Ожидается, что они будет на 15 процентов ниже, чем у главных конкурентов: Mazda CX-5 (от 1 579 000 рублей) и Hyundai Tucson (от 1 444 000 рублей). Продажи Haval F7 начнутся в июне.
Сейчас в линейку бренда в России входят вседорожники H2 (от 1,1 миллиона рублей), H6 (от 1,69 миллиона рублей) и рамный H9 (от 2,55 миллиона рублей).