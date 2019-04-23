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16:50

Появились подробности о первом российском Haval

Кроссовер F7 выпускают на заводе марки в Тульской области

Первая модель Haval, производство которой налажено на российском заводе марки под Тулой, получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Кроссовер F7 предложат с двумя бензиновыми двигателями, передним или полным приводом и безальтернативным «роботом» с двумя сцеплениями.

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В основе Haval F7 лежит платформа люксового бренда WEY со стойками McPherson спереди и двухрычажной подвеской сзади. В списке оборудования — электроусилитель руля и дисковые тормоза «по кругу». В гамме двигателей F7 значатся «турбочетверки» объемом 1,5 и 2,0 литра (150 и 190 сил соответственно), сочетающиеся с передним или полным приводом, а также семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

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Haval F7 будет оснащаться системой стабилизации, системой экстренного торможения, вентиляцией передних сидений и подогревом задних, ксеноновыми фарами, люком, камерами кругового обзора и колесами диаметром 17 или 19 дюймов.

Цены на новинку пока не озвучены. Ожидается, что они будет на 15 процентов ниже, чем у главных конкурентов: Mazda CX-5 (от 1 579 000 рублей) и Hyundai Tucson (от 1 444 000 рублей). Продажи Haval F7 начнутся в июне.

Сейчас в линейку бренда в России входят вседорожники H2 (от 1,1 миллиона рублей), H6 (от 1,69 миллиона рублей) и рамный H9 (от 2,55 миллиона рублей).

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