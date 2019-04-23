Появились подробности о первом российском Haval

Haval F7 будет оснащаться системой стабилизации, системой экстренного торможения, вентиляцией передних сидений и подогревом задних, ксеноновыми фарами, люком, камерами кругового обзора и колесами диаметром 17 или 19 дюймов.

Цены на новинку пока не озвучены. Ожидается, что они будет на 15 процентов ниже, чем у главных конкурентов: Mazda CX-5 (от 1 579 000 рублей) и Hyundai Tucson (от 1 444 000 рублей). Продажи Haval F7 начнутся в июне.