Битва рамных внедорожников

Рамные внедорожники — как сборная России на этом чемпионате мира. Они не в силах тягаться с шустрыми и юркими кроссоверами в привычных для них городских условиях. Зато у себя дома, на разбитом грейдере, в раскисшей колее и глубокой целине, они способны творить чудеса и с упорством ползти вперед. Кто сыграет лучше в нашем матче, заслуженные проходимцы Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport или молодой китаец Haval H9? Все трое с дизелем и ценой от 2,6 млн рублей.

Fortuner для теста мы искали по самым разным каналам — и в итоге были вознаграждены. Машину предоставил частный владелец, и досталась она нам в «народной» комплектации Элеганс, то есть с дизелем, на 17-дюймовых колесах и без кожи.

Наш новоиспеченный напарник, Евгений, стал обладателем Форчунера, считай, случайно, но в рамной тусовке он далеко не новичок. На своем экспедиционнике Pajero Sport второго поколения Жене и еще троим отчаянным путешественникам на «Ленд-Крузерах» прошлых лет удалось сделать практически невозможное — добраться до мыса Немецкий на полуострове Рыбачий зимой! Женю можно назвать отчаянным еще и потому, что в качестве замены для своего Спорта он всерьез рассматривал нового китайца Foton Sauvana за 1,8 млн рублей, но отказался от этой авантюры из-за убогого интерьера и отсутствия дизеля.

«Новый Pajero Sport не устроил меня дизайном, и тут на глаза попался Fortuner» — эти бы слова да дизайнерам Mitsubishi в уши. Благо, с тех пор, как новый Sport замелькал-таки на дорогах, он уже перестал казаться странным пришельцем. Все равно оба японца выглядят узкими утилитарными грузовичками рядом с более массивным и широким «Хавейлом». Вот с кем можно и в лес, и на встречу. Хромированный щит решетки радиатора, крупная светотехника (фары, кстати, в отличие от японцев, адаптивные), рельефные арки, классическая форма остекления. Китайский Prado-клон получился симпатичным.

При этом H9 лишь слегка уступает конкурентам в геометрической проходимости: у него на один-два сантиметра меньше клиренс (206 мм) и на столько же градусов скромнее углы въезда/съезда (28/23). Под машиной смущает лишь низко свисающий задний стабилизатор да глубоко утопленные передние буксировочные проушины. Японцы тоже не без грешков: у Pajero на задней оси торчит «лассо» тормозного шланга, а у «Форчунера» — проводка датчика ABS и низко расположенные кронштейны амортизаторов, вдобавок у обоих на крыше интегрированные рейлинги, которые сильно ограничивают выбор багажников.

Китайская роскошь

Выигрышно смотрится и интерьер «девятки», особенно вечером, когда все начинается с подсветки в подножках и алой проекции с надписью «Haval», освещающей асфальт. Внутри — кожаное кресло с памятью и регулировкой поясничного подпора, но на этом мечты японцев только начинаются. Широченный салон окутан мягкими дверными картами и прорезиненной передней панелью. На выбор — три оттенка декоративной подсветки, над головой — люк и диодные плафоны с сенсорным включением.

Приборы красивы, нефиксируемый джойстик «автомата» на удивление удобен, все кнопки и «крутилки» сделаны качественно, в охлаждаемом бардачке — ворс, а главное — ни грамма противного пластика и ни сантиметра кривых зазоров. Вот так Haval! Добавьте сюда самый просторный второй ряд вместе с трехзонным «климатом», хорошую шумоизоляцию (к слову, тихими вышли все трое) и станет досадно от того, что в России для H9 недоступны массаж и вентиляция передних сидений, а также мониторы для задних пассажиров. Ну чем не рамный лимузин?

Еще бы упростить включение подогрева сидений, подтянуть русификацию мультимедийной системы и поставить ее дисплей более вертикально, иначе под солнцем его вообще не видать. Радует, что и у владельцев H9 в основном положительные отзывы о качестве и живучести интерьера.

Двое из Таиланда

Fortuner внутри ощутимо теснее по ширине, хотя правому колену длинноногого водителя именно в нем лучше всего — спасибо отвесной центральной консоли, обшитой по бокам мягким кожзамом. На картинках тойотовский интерьер неплох, однако кое-где видны бюджетные тайские следы.

Даже у топового «Форчунера» простецкое кресло, однозонный «климат», дубовый пластик на дверях и верхушке передней панели, шесть динамиков аудиосистемы против десяти у «Хавейла» и восьми — у Mitsu, да еще не самая шустрая мультимедийка без нормальных физических кнопок. А у жениного экземпляра за 2,64 млн рублей нет ни бесключевого доступа, ни электроприводов передних сидений. В общем, по салону Fortuner — далеко не Prado.

И все-таки приятно, что спереди в «Тойоте» дуэт бардачков (один — охлаждаемый) и квартет подстаканников, сзади — неплохой второй ряд с продольной регулировкой, плюс — пара дополнительных кресел в багажнике, на которых, в отличие от номинальных табуреток Хавейла, можно ехать. Многие наверняка оставят их в гараже, но потенциальная семиместность, недоступная для Pajero Sport на нашем рынке, душу греет. Правда, по опциям Mitsubishi все равно выгоднее Тойоты.

Если найти лояльного дилера, то многое из того, чего нет в нашем «Форчунере» (а то и недоступно вовсе), в Pajero будет за сравнимые деньги. Кожа, «электрокресла», подогрев второго ряда, бесключевой доступ, двухзонный климат, наконец, мультимедийная система, обученная интерфейсам Apple CarPlay и Android Auto. А в топовой комплектации есть даже адаптивный «круиз», мониторинг слепых зон и система экстренного торможения. Хотя я бы с удовольствием обменял эти электронные цацки на более просторный и богатый интерьер.

Сиденье в Pajero классное, но водитель сжат со всех сторон. Справа — бесполезная борода центральной консоли с парой подстаканников, слева — дверь с единственным автоматическим стеклоподъемником из четырех, сверху нависает низкий потолок, повсюду — дух девяностых. Жесткий пластик, старенькие тумблеры и клавиши (некоторые — без подсветки), плохо открывающийся пластмассовый бардачок без охлаждения… Впрочем, покупают эту машину не ради интерьера.

Как едут?

Хавейловский дизель — собственная разработка концерна Great Wall. У него всего два литра рабочего объема, но форсировка по сравнению с японцами серьезная — 190 сил и 420 Нм момента. Значит, таская тяжеленный H9, мотор и его две турбины BorgWarner постоянно трудятся с повышенной нагрузкой, а это поднимает расход (больше 12 л/100 км) и заставляет задуматься о ресурсе. Так что обслуживание, как и у Тойоты, — раз в 10 тысяч километров.

После плавного старта Haval прожевывает турбояму, рвется вперед секунды две-три и скисает, кажется, навсегда. Восьмиступенчатый «автомат» ZF будто наелся снотворного: в ответ на кик-даун — трехсекундная пауза! Поэтому любой активный маневр на H9 по умолчанию становится пассивным, а в каких-то случаях даже опасным. И никаким спортивным режимом это не лечится. Тормоза, увы, тоже не ахти.

Быстрее всех едет Pajero, чей турбодизель 2.4 выдает 181 силу (430 Нм), но восьмиступенчатая коробка смущает легкими рывками, а если никуда не спешить, то Fortuner с прадовской «четверкой» 2.8 мощностью 177 сил (450 Нм) и шестиступенчатым автоматом все-таки приятнее. Да, для уверенных обгонов на трассе возможностей «Тойоты» не хватает, зато переключения логичные и спокойные, а тормоза самые хваткие. Кстати, оба японца еще и экономичнее.

Поворот невесомого руля — и Haval заваливается на бок, слегка доворачивая задней осью. Пусть асфальтовая управляемость Форчунера надежнее, а Pajero с хорошо настроенным гидроусилителем и вовсе лучший в этой дисциплине, но насколько же, черт возьми, H9 комфортнее обоих японцев.

На асфальте Fortuner немногим лучше грубияна Pajero, тряского и чертовски вибронагруженного. Там, где эти двое утомляют дискомфортом, Haval едет почти с кроссоверной нежностью, которая к его чести не превращается в расхлябанность вне дорог. Китаец и по грунтовке стелет мягче всех. Браво, Haval!

Вне дорог

«Прежде чем развернуться, отключи полный привод» — говорит мне Женя, когда я делаю очередной заход на косогор в его машине. И в этом весь Fortuner с его жестко подключаемым передком. Режим 4H можно принять за полноценный асфальтовый, хотя на самом деле его можно использовать только на скользких покрытиях. И даже на них крутые повороты Fortuner берет с упрямством и напряжением в трансмиссии.

Зато классический part-time Тойоты уж точно надежнее муфты Хавейла, которая подключает переднюю ось. «Железной» блокировки в раздатке BorgWarner нет, а значит H9 потенциально уязвимее на тяжелом бездорожье. Вот и у нас что-то похрустывало в трансмиссии. Но у китайца самая длинноходная подвеска плюс блокировка заднего моста, как у японцев, поэтому вне трофи-рейда все трое очень близки.

Любители «парт-тайма» скажут, что посуху хватит и заднего привода, но все-таки наличие межосевого дифференциала с возможностью блокировки, как у Pajero Sport и более дорогого Prado, делает автомобиль универсальнее. Другой плюс Mitsu — эффективная вспомогательная электроника с режимами, которые, в отличие от китайских, действительно работают. Вот только Pajero слишком сильно раскачивается, если набрать ход на кочках, а электроактуаторы в раздатке работают медленно.

Вывод

Комфортный и полный опций Haval H9 приятно удивил. Подтянуть бы силовой агрегат с тормозами, и получится неплохой внедорожник на каждый день. Делать из H9 вездеход для покатушек я бы не рискнул. Главные проблемы Pajero — жесткая подвеска, а также тесный и устаревший интерьер, зато в активе универсальная трансмиссия Super Select II и неплохой ценник благодаря калужской сборке.

Fortuner, по-моему, несколько переоценен, учитывая узконаправленный part-time и не самое богатое оснащение. Но Женя о своей покупке не жалеет, и даже подумывает сделать из «Форчунера» новый экспедиционник. Добавим лишь то, в чем убедились в очередной раз. Классический рамный внедорожник, готовый практически с конвейера нырнуть в тяжелый оффроуд, — это инструмент, едва ли подходящий для жизни в городе. Такой машине не стать быстрым и мощным кроссовером. Хотя у нашей сборной такое превращение почти получилось. \m

Подробные характеристики тестируемых автомобилей

Haval H9 Mitsubishi Pajero Sport Toyota Fortuner Тип двигателя Турбодизель, R4 Турбодизель, R4 Турбодизель, R4 Рабочий объем, см3 1996 2442 2755 Макс. мощность, л.с./об/мин 190/4000 181/3500 177/3400 Макс. момент, Нм/об/мин 420/1400-2400 430/2500 450/1600-2400 Тип привода полный, с многодисковой муфтой в приводе передних колес постоянный полный полный, с жестко подключаемой передней осью Коробка передач автоматическая, восьмиступенчатая автоматическая, восьмиступенчатая автоматическая, шестиступенчатая Понижающая передача 2,48:1 2,57:1 2,57:1 Передняя подвеска пружинная, на двойных поперечных рычагах пружинная, на двойных поперечных рычагах пружинная, на двойных поперечных рычагах Задняя подвеска пружинная, зависимая пружинная, зависимая пружинная, зависимая Габариты (ДхШхВ), мм 4856х1926х1900 4785х1815х1805 4795х1855х1835 Колесная база, мм 2800 2800 2745 Объем багажника, л 112-1457 673-1624 нет данных Дорожный просвет, мм 206 218 225 Угол въезда 28 30 29 Угол съезда 23 24,2 25 Снаряженная масса, кг 2405 2095 2140-2185 Полная масса, кг 2950 2710 2735 Разгон 0-100 км/ч, с нет данных 12,3 12,8 Макс. скорость, км/ч нет данных 180 180 Расход топлива (комб.), л/100 км 9,1 8,0 8,6 Емкость топливного бака, л 80 68 80 Цена, руб. 2 629 900 2 552 000 – 2 952 000 2 638 000 – 2 866 000

Иллюстрации: Вячеслав Крылов