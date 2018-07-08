Битва рамных внедорожников

Рамные внедорожники — как сборная России на этом чемпионате мира. Они не в силах тягаться с шустрыми и юркими кроссоверами в привычных для них городских условиях. Зато у себя дома, на разбитом грейдере, в раскисшей колее и глубокой целине, они способны творить чудеса и с упорством ползти вперед. Кто сыграет лучше в нашем матче, заслуженные проходимцы Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport или молодой китаец Haval H9? Все трое с дизелем и ценой от 2,6 млн рублей.
Fortuner для теста мы искали по самым разным каналам — и в итоге были вознаграждены. Машину предоставил частный владелец, и досталась она нам в «народной» комплектации Элеганс, то есть с дизелем, на 17-дюймовых колесах и без кожи.
Наш новоиспеченный напарник, Евгений, стал обладателем Форчунера, считай, случайно, но в рамной тусовке он далеко не новичок. На своем экспедиционнике Pajero Sport второго поколения Жене и еще троим отчаянным путешественникам на «Ленд-Крузерах» прошлых лет удалось сделать практически невозможное — добраться до мыса Немецкий на полуострове Рыбачий зимой! Женю можно назвать отчаянным еще и потому, что в качестве замены для своего Спорта он всерьез рассматривал нового китайца Foton Sauvana за 1,8 млн рублей, но отказался от этой авантюры из-за убогого интерьера и отсутствия дизеля.
«Новый Pajero Sport не устроил меня дизайном, и тут на глаза попался Fortuner» — эти бы слова да дизайнерам Mitsubishi в уши. Благо, с тех пор, как новый Sport замелькал-таки на дорогах, он уже перестал казаться странным пришельцем. Все равно оба японца выглядят узкими утилитарными грузовичками рядом с более массивным и широким «Хавейлом». Вот с кем можно и в лес, и на встречу. Хромированный щит решетки радиатора, крупная светотехника (фары, кстати, в отличие от японцев, адаптивные), рельефные арки, классическая форма остекления. Китайский Prado-клон получился симпатичным.
При этом H9 лишь слегка уступает конкурентам в геометрической проходимости: у него на один-два сантиметра меньше клиренс (206 мм) и на столько же градусов скромнее углы въезда/съезда (28/23). Под машиной смущает лишь низко свисающий задний стабилизатор да глубоко утопленные передние буксировочные проушины. Японцы тоже не без грешков: у Pajero на задней оси торчит «лассо» тормозного шланга, а у «Форчунера» — проводка датчика ABS и низко расположенные кронштейны амортизаторов, вдобавок у обоих на крыше интегрированные рейлинги, которые сильно ограничивают выбор багажников.
Китайская роскошь
Выигрышно смотрится и интерьер «девятки», особенно вечером, когда все начинается с подсветки в подножках и алой проекции с надписью «Haval», освещающей асфальт. Внутри — кожаное кресло с памятью и регулировкой поясничного подпора, но на этом мечты японцев только начинаются. Широченный салон окутан мягкими дверными картами и прорезиненной передней панелью. На выбор — три оттенка декоративной подсветки, над головой — люк и диодные плафоны с сенсорным включением.
Приборы красивы, нефиксируемый джойстик «автомата» на удивление удобен, все кнопки и «крутилки» сделаны качественно, в охлаждаемом бардачке — ворс, а главное — ни грамма противного пластика и ни сантиметра кривых зазоров. Вот так Haval! Добавьте сюда самый просторный второй ряд вместе с трехзонным «климатом», хорошую шумоизоляцию (к слову, тихими вышли все трое) и станет досадно от того, что в России для H9 недоступны массаж и вентиляция передних сидений, а также мониторы для задних пассажиров. Ну чем не рамный лимузин?
Еще бы упростить включение подогрева сидений, подтянуть русификацию мультимедийной системы и поставить ее дисплей более вертикально, иначе под солнцем его вообще не видать. Радует, что и у владельцев H9 в основном положительные отзывы о качестве и живучести интерьера.
Двое из Таиланда
Fortuner внутри ощутимо теснее по ширине, хотя правому колену длинноногого водителя именно в нем лучше всего — спасибо отвесной центральной консоли, обшитой по бокам мягким кожзамом. На картинках тойотовский интерьер неплох, однако кое-где видны бюджетные тайские следы.
Даже у топового «Форчунера» простецкое кресло, однозонный «климат», дубовый пластик на дверях и верхушке передней панели, шесть динамиков аудиосистемы против десяти у «Хавейла» и восьми — у Mitsu, да еще не самая шустрая мультимедийка без нормальных физических кнопок. А у жениного экземпляра за 2,64 млн рублей нет ни бесключевого доступа, ни электроприводов передних сидений. В общем, по салону Fortuner — далеко не Prado.
И все-таки приятно, что спереди в «Тойоте» дуэт бардачков (один — охлаждаемый) и квартет подстаканников, сзади — неплохой второй ряд с продольной регулировкой, плюс — пара дополнительных кресел в багажнике, на которых, в отличие от номинальных табуреток Хавейла, можно ехать. Многие наверняка оставят их в гараже, но потенциальная семиместность, недоступная для Pajero Sport на нашем рынке, душу греет. Правда, по опциям Mitsubishi все равно выгоднее Тойоты.
Если найти лояльного дилера, то многое из того, чего нет в нашем «Форчунере» (а то и недоступно вовсе), в Pajero будет за сравнимые деньги. Кожа, «электрокресла», подогрев второго ряда, бесключевой доступ, двухзонный климат, наконец, мультимедийная система, обученная интерфейсам Apple CarPlay и Android Auto. А в топовой комплектации есть даже адаптивный «круиз», мониторинг слепых зон и система экстренного торможения. Хотя я бы с удовольствием обменял эти электронные цацки на более просторный и богатый интерьер.
Сиденье в Pajero классное, но водитель сжат со всех сторон. Справа — бесполезная борода центральной консоли с парой подстаканников, слева — дверь с единственным автоматическим стеклоподъемником из четырех, сверху нависает низкий потолок, повсюду — дух девяностых. Жесткий пластик, старенькие тумблеры и клавиши (некоторые — без подсветки), плохо открывающийся пластмассовый бардачок без охлаждения… Впрочем, покупают эту машину не ради интерьера.
Как едут?
Хавейловский дизель — собственная разработка концерна Great Wall. У него всего два литра рабочего объема, но форсировка по сравнению с японцами серьезная — 190 сил и 420 Нм момента. Значит, таская тяжеленный H9, мотор и его две турбины BorgWarner постоянно трудятся с повышенной нагрузкой, а это поднимает расход (больше 12 л/100 км) и заставляет задуматься о ресурсе. Так что обслуживание, как и у Тойоты, — раз в 10 тысяч километров.
После плавного старта Haval прожевывает турбояму, рвется вперед секунды две-три и скисает, кажется, навсегда. Восьмиступенчатый «автомат» ZF будто наелся снотворного: в ответ на кик-даун — трехсекундная пауза! Поэтому любой активный маневр на H9 по умолчанию становится пассивным, а в каких-то случаях даже опасным. И никаким спортивным режимом это не лечится. Тормоза, увы, тоже не ахти.
Быстрее всех едет Pajero, чей турбодизель 2.4 выдает 181 силу (430 Нм), но восьмиступенчатая коробка смущает легкими рывками, а если никуда не спешить, то Fortuner с прадовской «четверкой» 2.8 мощностью 177 сил (450 Нм) и шестиступенчатым автоматом все-таки приятнее. Да, для уверенных обгонов на трассе возможностей «Тойоты» не хватает, зато переключения логичные и спокойные, а тормоза самые хваткие. Кстати, оба японца еще и экономичнее.
Поворот невесомого руля — и Haval заваливается на бок, слегка доворачивая задней осью. Пусть асфальтовая управляемость Форчунера надежнее, а Pajero с хорошо настроенным гидроусилителем и вовсе лучший в этой дисциплине, но насколько же, черт возьми, H9 комфортнее обоих японцев.
На асфальте Fortuner немногим лучше грубияна Pajero, тряского и чертовски вибронагруженного. Там, где эти двое утомляют дискомфортом, Haval едет почти с кроссоверной нежностью, которая к его чести не превращается в расхлябанность вне дорог. Китаец и по грунтовке стелет мягче всех. Браво, Haval!
Вне дорог
«Прежде чем развернуться, отключи полный привод» — говорит мне Женя, когда я делаю очередной заход на косогор в его машине. И в этом весь Fortuner с его жестко подключаемым передком. Режим 4H можно принять за полноценный асфальтовый, хотя на самом деле его можно использовать только на скользких покрытиях. И даже на них крутые повороты Fortuner берет с упрямством и напряжением в трансмиссии.
Зато классический part-time Тойоты уж точно надежнее муфты Хавейла, которая подключает переднюю ось. «Железной» блокировки в раздатке BorgWarner нет, а значит H9 потенциально уязвимее на тяжелом бездорожье. Вот и у нас что-то похрустывало в трансмиссии. Но у китайца самая длинноходная подвеска плюс блокировка заднего моста, как у японцев, поэтому вне трофи-рейда все трое очень близки.
Любители «парт-тайма» скажут, что посуху хватит и заднего привода, но все-таки наличие межосевого дифференциала с возможностью блокировки, как у Pajero Sport и более дорогого Prado, делает автомобиль универсальнее. Другой плюс Mitsu — эффективная вспомогательная электроника с режимами, которые, в отличие от китайских, действительно работают. Вот только Pajero слишком сильно раскачивается, если набрать ход на кочках, а электроактуаторы в раздатке работают медленно.
Вывод
Комфортный и полный опций Haval H9 приятно удивил. Подтянуть бы силовой агрегат с тормозами, и получится неплохой внедорожник на каждый день. Делать из H9 вездеход для покатушек я бы не рискнул. Главные проблемы Pajero — жесткая подвеска, а также тесный и устаревший интерьер, зато в активе универсальная трансмиссия Super Select II и неплохой ценник благодаря калужской сборке.
Fortuner, по-моему, несколько переоценен, учитывая узконаправленный part-time и не самое богатое оснащение. Но Женя о своей покупке не жалеет, и даже подумывает сделать из «Форчунера» новый экспедиционник. Добавим лишь то, в чем убедились в очередной раз. Классический рамный внедорожник, готовый практически с конвейера нырнуть в тяжелый оффроуд, — это инструмент, едва ли подходящий для жизни в городе. Такой машине не стать быстрым и мощным кроссовером. Хотя у нашей сборной такое превращение почти получилось. \m
Подробные характеристики тестируемых автомобилей
|Haval H9
|Mitsubishi Pajero Sport
|Toyota Fortuner
|Тип двигателя
|Турбодизель, R4
|Турбодизель, R4
|Турбодизель, R4
|Рабочий объем, см3
|1996
|2442
|2755
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|190/4000
|181/3500
|177/3400
|Макс. момент, Нм/об/мин
|420/1400-2400
|430/2500
|450/1600-2400
|Тип привода
|полный, с многодисковой муфтой в приводе передних колес
|постоянный полный
|полный, с жестко подключаемой передней осью
|Коробка передач
|автоматическая, восьмиступенчатая
|автоматическая, восьмиступенчатая
|автоматическая, шестиступенчатая
|Понижающая передача
|2,48:1
|2,57:1
|2,57:1
|Передняя подвеска
|пружинная, на двойных поперечных рычагах
|пружинная, на двойных поперечных рычагах
|пружинная, на двойных поперечных рычагах
|Задняя подвеска
|пружинная, зависимая
|пружинная, зависимая
|пружинная, зависимая
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4856х1926х1900
|4785х1815х1805
|4795х1855х1835
|Колесная база, мм
|2800
|2800
|2745
|Объем багажника, л
|112-1457
|673-1624
|нет данных
|Дорожный просвет, мм
|206
|218
|225
|Угол въезда
|28
|30
|29
|Угол съезда
|23
|24,2
|25
|Снаряженная масса, кг
|2405
|2095
|2140-2185
|Полная масса, кг
|2950
|2710
|2735
|Разгон 0-100 км/ч, с
|нет данных
|12,3
|12,8
|Макс. скорость, км/ч
|нет данных
|180
|180
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|9,1
|8,0
|8,6
|Емкость топливного бака, л
|80
|68
|80
|Цена, руб.
|2 629 900
|2 552 000 – 2 952 000
|2 638 000 – 2 866 000