Haval будет производить в России моторы и коробки передач

На сегодняшний день Haval собирает автомобили на недавно построенном заводе в Тульской области: там организован полный цикл производства кроссоверов F7 и F7x, а также рамных внедорожников H5 и H9. Предприятие работает уже больше года, и с конвейера сошло свыше 10 тысяч автомобилей. Пока производственная мощность завода составляет 80 тысяч машин в год, а планируемые объёмы достигают 150 тысяч.