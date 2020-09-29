Haval будет производить в России моторы и коробки передач

На сегодняшний день Haval собирает автомобили на недавно построенном заводе в Тульской области: там организован полный цикл производства кроссоверов F7 и F7x, а также рамных внедорожников H5 и H9. Предприятие работает уже больше года, и с конвейера сошло свыше 10 тысяч автомобилей. Пока производственная мощность завода составляет 80 тысяч машин в год, а планируемые объёмы достигают 150 тысяч.
Haval
На сегодняшний день «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» включает цеха штамповки, сварки, покраски, сборки и производства комплектующих, а позже появится и моторный завод – его введут в эксплуатацию в конце 2022 года.
Общий объём инвестиций в локализацию моделей Haval в России составляет 42 миллиарда рублей.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за восемь месяцев 2020 года дилеры Haval реализовали в России 10 225 новых автомобилей, в том числе 4197 экземпляров F7, 2200 – F7x, 2048 – H6, 774 – H5, 591 – H9 и 415 – H2. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, продажи марки в стране выросли на 75 процентов.