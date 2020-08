Объявлены рублёвые цены на самые дорогие Haval F7 и F7x

Компания Haval объявила о старте продаж топовой комплектации F7 и F7x под названием Tech Plus. Кроссовер F7 Tech Plus стоит 1 949 000 рублей, а кросс-купе F7х Tech Plus – 1 999 000 рублей, что делает их самыми дорогими в линейке.