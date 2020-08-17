Объявлены рублёвые цены на самые дорогие Haval F7 и F7x

Вседорожник F7 Tech Plus отличается расширенным пакетом комфортных опций и систем помощи водителю, а также чуть иным оформлением экстерьера и интерьера. Внешне новую топовую версию можно узнать по хромированной радиаторной решётке и 19-дюймовым дискам нового дизайна. Список оснащения включает цифровую панель приборов, контроллер управления мультимедийной системой и беспроводную зарядку для смартфонов.