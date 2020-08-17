Объявлены рублёвые цены на самые дорогие Haval F7 и F7x

Вседорожник F7 Tech Plus отличается расширенным пакетом комфортных опций и систем помощи водителю, а также чуть иным оформлением экстерьера и интерьера. Внешне новую топовую версию можно узнать по хромированной радиаторной решётке и 19-дюймовым дискам нового дизайна. Список оснащения включает цифровую панель приборов, контроллер управления мультимедийной системой и беспроводную зарядку для смартфонов.
В числе электронных ассистентов указаны система мониторинга слепых зон, система помощи при выезде с парковки задним ходом, функция распознавания дорожных знаков, система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу, а также адаптивный круиз-контроль, дополненный функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов.
Тот же набор оборудования и элементы внешнего декора заявлены и для F7x Tech Plus. Кроссовер и его купеобразная версия в исполнении Tech Plus комплектуются двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил, семиступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями и системой полного привода.
Базовые переднеприводные F7 и F7x на сегодняшний день стоят от 1 489 000 и 1 539 000 рублей соответственно.