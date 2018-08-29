Haval сделал для России молодежный кроссовер

В продажу кроссовер поступит весной. В Haval рассчитывают, что модель будет в первую очередь интересна молодым покупателям в возрасте от 20 до 35 лет. Стоимость Haval F7 не уточняется.

Сейчас в линейку бренда в России входят вседорожники H2 (от 1,1 миллиона рублей), H6 и H6 Coupe (от 1,69 и 1,49 миллиона рублей), а также рамный H9 (от 2,55 миллиона рублей).