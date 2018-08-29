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29 августа 15:41

Haval сделал для России молодежный кроссовер

Модель будут собирать на заводе компании в Тульской области

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На Московском автосалоне китайская марка Haval представила новый кроссовер для России — F7. Новинку начнут собирать на заводе компании в Тульской области уже в следующем году.

Длина Haval F7 составляет 4620 миллиметров, ширина — 1844 миллиметра, высота — 1683 миллиметра. Колесная база насчитывает 2775 миллиметров. По своим габаритам F7 схож с Toyota RAV4. Кроссовер имеет шестиугольную решетку радиатора с сотовой структурой и угловатую головную оптику.

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Кроссовер будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями с турбонаддувом: объемом 1,5 и 2,0 литра. Младший выдает 150 лошадиных сил и 280 Нм момента, старший — 190 сил и 350 Нм момента. Коробка — только семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и масляным охлаждением. Трансмиссия разработана маркой самостоятельно: в ходе ее разработки Haval оформил 85 патентов.

Динамические характеристики F7 пока не раскрываются.

В оснащение кроссовера войдут светодиодные матричные фары, 19-дюймовые диски, мультимедийная система с девятидюймовым дисплеем, голосовым управлением и возможностью выхода в Сеть, система выбора режимов работы управляющей электроники, а также активный круиз-контроль.

Haval F7 и концептуальный кросс-купе HB-03.

В продажу кроссовер поступит весной. В Haval рассчитывают, что модель будет в первую очередь интересна молодым покупателям в возрасте от 20 до 35 лет. Стоимость Haval F7 не уточняется.

Сейчас в линейку бренда в России входят вседорожники H2 (от 1,1 миллиона рублей), H6 и H6 Coupe (от 1,69 и 1,49 миллиона рублей), а также рамный H9 (от 2,55 миллиона рублей).

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