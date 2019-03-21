Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:05

В России появился «премиальный» Haval H9 за 3 миллиона рублей

Машину оборудовали кнопками регулировки переднего сиденья для пассажиров второго ряда

Китайский внедорожник Haval H9, самая большая и дорогая модель марки, получил новую версию. Отныне в России помимо Elite доступна комплектация Premium c отделкой салона дорогой кожей, электроприводом третьего ряда и ионизатором воздуха. Цена — 2 782 000 рублей.
Загрузка...

«Премиальный» Haval H9 также получил передние кресла с вентиляцией, функцией массажа и подколенной подушкой, кнопки управления передним пассажирским сиденьем на втором ряду, как у представительских седанов, и систему предупреждения о смене полосы движения. Система очистки и ионизации воздуха с HEPA-фильтром и датчиком пыли встроена в центральную консоль.

Haval H9 Premium предлагается только с бензиновым турбированным двигателем объемом два литра, совмещенным с полным приводом и восьмидиапазонным «автоматом». Отдача агрегата — 245 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента.

Машины в комплектации Elite также предлагаются с двухлитровым 190-сильным дизелем. Цена такого внедорожника составляет 2 603 300 рублей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...