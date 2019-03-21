В России появился «премиальный» Haval H9 за 3 миллиона рублей

«Премиальный» Haval H9 также получил передние кресла с вентиляцией, функцией массажа и подколенной подушкой, кнопки управления передним пассажирским сиденьем на втором ряду, как у представительских седанов, и систему предупреждения о смене полосы движения. Система очистки и ионизации воздуха с HEPA-фильтром и датчиком пыли встроена в центральную консоль.

Haval H9 Premium предлагается только с бензиновым турбированным двигателем объемом два литра, совмещенным с полным приводом и восьмидиапазонным «автоматом». Отдача агрегата — 245 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента.