В России появился еще один автомобильный завод

Компания Haval завершила строительство собственного завода в России. Он расположился в индустриальном парке «Узловая» Тульской области. Запуск производства автомобилей на этой площадке запланирован на 2019 год.

На данный момент завершилось возведение производственного комплекса, цехов штамповки, сварки, окраски, сборки и выпуск автокомпонентов. До конца августа планируется проложить дороги, благоустроить территорию и закончить завоз необходимого оборудования, которое поставлялось на завод с конца прошлого года.

Осенью и в декабре текущего года на заводе начнутся пуско-наладочные работы, а в первом квартале 2019-го предприятие введут в эксплуатацию.

Первоначальная мощность площадки составит 80 тысяч машин, а уровень локализации – 30 процентов. Максимальная мощность – 150 тысяч автомобилей при 50-процентной локализации.

Модели, которые будут собирать на российском заводе Haval, марка представит на Московском автосалоне. Сейчас в линейку бренда в России входят вседорожники H2 (от 1,1 миллиона рублей), H6 и H6 Coupe (от 1,69 и 1,49 миллиона рублей), а также рамный H9 (от 2,55 миллиона рублей).