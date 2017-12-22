Dodge Challenger SRT Hellcat доставил самую быструю елку в мире

Пульс

Посмотрите, что случится с елкой на 280 километрах в час

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22 декабря 2017

Тюнинг-ателье Hennessey Performance показало самый быстрый способ транспортировки рождественской елки. Для этого понадобился Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody и тестовый полигон компании производителя шин Continental Tires, на котором автомобилю удалось разогнаться до 280 километров в час.

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Участвовавший в заезде Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody оснащается 6,2-литровым компрессорным двигателем V8 мощностью 717 лошадиных сил (881 Нм крутящего момента). Отличие от стандартной машины — расширенные на 8,9 сантиметра арки, позволившие установить покрышки шириной 305 миллиметров вместо 275.

Видео с YouTube-канала Hennessey Performance.

В результате этого «широкий» Challenger SRT на одну десятую быстрее в разгоне до 96 километров в час (3,4 секунды), чем стандартный автомобиль, и на 0,3 секунды быстрее в спринте на четверть мили (10,9 секунды).

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