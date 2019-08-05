Президент Туркменистана подрифтил у «Врат ада»

В июне прошлого года Гурбангулы Бердымухамедов самостоятельно спроектировал и на основе своих чертежей собрал раллийный внедорожник. Президент сделал наброски того, как можно оформить гоночные автомобили, а потом принялся за переоборудование внедорожников, которое должно «повысить их технический потенциал».

Кроме того, Бердымухамедов однажды продемонстрировал навыки удержания автомобиля в контролируемом заносе, а в 2012 году подарил хлеборобам Cadillac Escalade.