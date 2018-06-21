Вместе с сыном глава государства протестировал машину на внедорожной трассе

Пульс

Президент Туркменистана построил по своим чертежам внедорожник

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21 июня 2018

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов самостоятельно спроектировал и на основе своих чертежей собрал раллийный внедорожник, сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня». В частности, глава государства усилил болтовой каркас для придания автомобилю большей устойчивости во время гонки по бездорожью.

В начале года стало известно, что в Туркменистане запретили любые автомобили, кроме белых. Машины других цветов направляли на штрафстоянки

Постройка машины происходила в Центре автомобильного спорта. Президент сделал наброски того, как можно оформить гоночные автомобили, а потом принялся за чертежи переоборудования внедорожников, которое должно «повысить их технический потенциал». После завершения сборки Бердымухамедов в качестве пилота, а его сын — в качестве штурмана, испытали собранный внедорожник на специальной трассе.

Видео с YouTube-канала «Хроника Туркменистана».

Помимо этого, Бердымухамедов опробовал новый транспорт для перевозки спортивных автомобилей, предложил различные варианты его оформления и сделал несколько набросков дизайна.

В ноябре прошлого года Гурбангулы Бердымухамедов лично проверил ходовые качества BMW M3 на гоночном треке и даже покрутил на спорткаре «пончики».

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Теги:
Внедорожники
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