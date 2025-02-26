Ford Mustang превратился в Hennessey Super Venom

Ателье Hennessey Performance добавило Ford Mustang Dark Horse приводной нагнетатель и назвала сие творение Super Venom. Правда, «супервеномом» может быть и обычный Mustang GT, так как и там, и там под капотом стоит модернизированная «восьмерка» Coyote объемом пять литров. Техасцы меняют систему впуска, топливные форсунки, насосы и прошивку, чтобы на выходе получить 862 лошадиные силы и 881 Нм крутящего момента. Довольно серьезная прибавка на фоне стоковых 507 сил и 567 Нм.