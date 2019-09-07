Bugatti заподозрили в занижении характеристик «рекордного» Chiron

В интервью TopGear Джон Хеннесси отдал должное инженерам Bugatti и восхитился шинной компанией Michelin, которая смогла создать покрышки, выдерживающие скорость почти в 500 километров в час.
В тоже время босс Hennessey с недоверием отнесся к официальному сообщению Bugatti, в котором сказано, что рекорд установил «гиперкар, близкий к серийному», а доработки свелись к повышению мощности на 100 лошадиных сил, увеличению колесной базы, занижению подвески и доработке аэродинамики. По расчетам Хеннесси, чтобы превзойти максимальную скорость Chiron Sport, заявленной модернизации серийного гиперкара недостаточно и мощность рекордного прототипа приближается к 2000 «лошадей».
Hennessey — один из трех автопроизводителей, которые пытались побить рекорд скорости для серийных машин. Достичь скорости свыше 480 километров в час планировал Hennessey Venom F5, оснащенный твин-турбо V8 объемом 7.4 литра и мощностью 1600 лошадиных сил. По исходным характеристикам, американский гиперкар на 450 килограммов легче Bugatti и отличается коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,33 — на 0,05 лучше, чем у «обычного» Chiron.
Хеннесси удивился, что Bugatti ограничились одним заездом под контролем TÜV — Ассоциацией технического надзора Германии и не стали номинироваться на рекорд Гиннесса. Для записи в Книге рекордов французскому производителю пришлось бы проехать в двух направлениях и, по словам представителей Bugatti, схема высокоскоростного овала Volkswagen «Эра-Лессин» не позволяет проводить заезды в обратную сторону.
Компания Hennessey рассчитывает завершить постройку «рекордного» гиперкара Venom F5 до конца года, так что в ближайшее время американцы предпримут попытку побить достижение Bugatti.