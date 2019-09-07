Bugatti заподозрили в занижении характеристик «рекордного» Chiron

В интервью TopGear Джон Хеннесси отдал должное инженерам Bugatti и восхитился шинной компанией Michelin, которая смогла создать покрышки, выдерживающие скорость почти в 500 километров в час.

В тоже время босс Hennessey с недоверием отнесся к официальному сообщению Bugatti, в котором сказано, что рекорд установил «гиперкар, близкий к серийному», а доработки свелись к повышению мощности на 100 лошадиных сил, увеличению колесной базы, занижению подвески и доработке аэродинамики. По расчетам Хеннесси, чтобы превзойти максимальную скорость Chiron Sport, заявленной модернизации серийного гиперкара недостаточно и мощность рекордного прототипа приближается к 2000 «лошадей».