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14:59

Bugatti заподозрили в занижении характеристик «рекордного» Chiron

Hennessey не верит в заявленную мощность гиперкара Chiron Longtail

© Bugatti
Основатель американской фирмы Hennessey Джон Хеннесси скептически отнесся к официальной информации о «почти серийном» гиперкаре Chiron, который побил рекорд скорости 2 сентября. Тогда французский производитель объявил, что отдачу 8,0-литрового W16 увеличили до 1600 лошадиных сил, но, по оценкам Хеннесси, мощность мотора приближается к 2000 сил.

В интервью TopGear Джон Хеннесси отдал должное инженерам Bugatti и восхитился шинной компанией Michelin, которая смогла создать покрышки, выдерживающие скорость почти в 500 километров в час.

В тоже время босс Hennessey с недоверием отнесся к официальному сообщению Bugatti, в котором сказано, что рекорд установил «гиперкар, близкий к серийному», а доработки свелись к повышению мощности на 100 лошадиных сил, увеличению колесной базы, занижению подвески и доработке аэродинамики. По расчетам Хеннесси, чтобы превзойти максимальную скорость Chiron Sport, заявленной модернизации серийного гиперкара недостаточно и мощность рекордного прототипа приближается к 2000 «лошадей».

Hennessey — один из трех автопроизводителей, которые пытались побить рекорд скорости для серийных машин. Достичь скорости свыше 480 километров в час планировал Hennessey Venom F5, оснащенный твин-турбо V8 объемом 7.4 литра и мощностью 1600 лошадиных сил. По исходным характеристикам, американский гиперкар на 450 килограммов легче Bugatti и отличается коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,33 — на 0,05 лучше, чем у «обычного» Chiron.

Хеннесси удивился, что Bugatti ограничились одним заездом под контролем TÜV — Ассоциацией технического надзора Германии и не стали номинироваться на рекорд Гиннесса. Для записи в Книге рекордов французскому производителю пришлось бы проехать в двух направлениях и, по словам представителей Bugatti, схема высокоскоростного овала Volkswagen «Эра-Лессин» не позволяет проводить заезды в обратную сторону.

Компания Hennessey рассчитывает завершить постройку «рекордного» гиперкара Venom F5 до конца года, так что в ближайшее время американцы предпримут попытку побить достижение Bugatti.

Источник: TopGear