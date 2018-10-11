Тюнеры сделали Ford F-150 мощнее суперкара GT

«Заряженный» пикап окрашен в ярко-красный цвет с белыми «гоночными» полосами и цифрой «1» на кузове. Точно так же был оформлен особый суперкар Ford GT, посвященный купе GT40, которое в 1967 году выиграло марафон «24 часа Ле-Мана».