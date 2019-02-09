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15:41

Американский тюнер построит 1000-сильный британский суперкар

Фирма Hennessey подготовила программы доработок для McLaren 600LT

Американский тюнер Hennessey Performance планирует построить «заряженную» версию суперкара McLaren 600LT, мотор которой будет выдавать свыше тысячи лошадиных сил. Об этом глава компании Джон Хеннесси заявил журналу Top Gear.

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Базовый McLaren 600LT оснащается 3,8-литровой битурбо «восьмеркой», выдающей 600 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» автомобиль способен ускоряться за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 328 километров в час.

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В ателье Hennessey задумали выпустить для модели три варианта доработок силовой установки, увеличивающих отдачу до 719, 817 и 1016 лошадиных сил. В первом случае купе сможет ускоряться с нуля до 96 километров в час за 2,6 секунды, во втором – за 2,4 секунды, а в третьем – за 2,1 секунды. Самый мощный суперкар проедет дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) за 9,6 секунды. Скорость автомобиля в конце прямой составит около 251 километра в час.

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Самый мощным серийным «Маклареном» сейчас является модель Speedtail. Она комплектуется 1050-сильной гибридной силовой установкой, позволяющей машине ускоряться с нуля до 300 километров в час за 12,8 секунды. Максимальная скорость купе составляет 403 километра в час. Всего будет выпущено 106 экземпляров Speedtail. Все они уже проданы по предварительным заявкам.

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