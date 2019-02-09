Американский тюнер построит 1000-сильный британский суперкар

В ателье Hennessey задумали выпустить для модели три варианта доработок силовой установки, увеличивающих отдачу до 719, 817 и 1016 лошадиных сил. В первом случае купе сможет ускоряться с нуля до 96 километров в час за 2,6 секунды, во втором – за 2,4 секунды, а в третьем – за 2,1 секунды. Самый мощный суперкар проедет дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) за 9,6 секунды. Скорость автомобиля в конце прямой составит около 251 километра в час.