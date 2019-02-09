Американский тюнер построит 1000-сильный британский суперкар

Базовый McLaren 600LT оснащается 3,8-литровой битурбо «восьмеркой», выдающей 600 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» автомобиль способен ускоряться за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 328 километров в час.
В ателье Hennessey задумали выпустить для модели три варианта доработок силовой установки, увеличивающих отдачу до 719, 817 и 1016 лошадиных сил. В первом случае купе сможет ускоряться с нуля до 96 километров в час за 2,6 секунды, во втором – за 2,4 секунды, а в третьем – за 2,1 секунды. Самый мощный суперкар проедет дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) за 9,6 секунды. Скорость автомобиля в конце прямой составит около 251 километра в час.
Самый мощным серийным «Маклареном» сейчас является модель Speedtail. Она комплектуется 1050-сильной гибридной силовой установкой, позволяющей машине ускоряться с нуля до 300 километров в час за 12,8 секунды. Максимальная скорость купе составляет 403 километра в час. Всего будет выпущено 106 экземпляров Speedtail. Все они уже проданы по предварительным заявкам.