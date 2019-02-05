Законы больших денег

«В салоне LaFerrari есть табличка с надписью «1\499», но на самом деле она может лукавить, ведь многие считают, что объем производства у Ferrari гораздо больше заявленного. Вокруг этих цифр всегда полно слухов, якобы порядковые номера некоторых экземпляров дублируются, но несколько лет назад я запустил онлайн-проект под названием VINwiki, в котором можно создавать базу автомобилей по VIN-номерам.
Сервис сразу же начали использовать, чтобы отслеживать редкие машины, например, одним из первых у нас появился список гиперкаров Ferrari Enzo. На сегодняшний день в нем более 490 уникальных экземпляров, хотя компания заявляла, что сделала всего 399 машин, еще одну отправили в Ватикан для благотворительных целей, а еще несколько были переданы клиентам взамен уничтоженных в авариях.
Получается, что реальный объем выпуска оказался на 25% больше и, по сути, это обман самых помпезных и привилегированных клиентов. Разумеется, жаловаться им особо не на что, поскольку со временем Enzo стал в пять раз дороже. И все же, как оказаться в числе этих «несчастных», наладить отношения с производителем и получить право на покупку такого эксклюзива?
Не секрет, что Porsche 918 Spyder и McLaren P1 поначалу страдали от недостатка спроса, но в итоге все они были проданы и сейчас оцениваются в два раза дороже, а цена на LaFerrari увеличилась втрое. Как видите, покупка подобной машины является выгодной инвестицией, поэтому возможность ее осуществить точно никому не помешает.
На первый взгляд, попасть в когорту VIP-клиентов не так уж и сложно. Принцип, по которому производитель выделяет их из общей массы, можно запомнить с помощью акронима LOVE. L — loyality (то есть лояльность), O — опции, V — volume (количество), и E — events (события). Если соответствовать этим критериям, то можно купить все, что угодно.
Правило №1: лояльность
Когда я делал предзаказ на Enzo, отбор проходил по количеству Ferrari, купленных новыми у дилера. С LaFerrari стало сложнее, и они уже комплексно оценивали ценность и качество твоей коллекции. Разумеется, требования разных производителей отличаются, но первое с чего нужно начать — это лояльность.
Вы должны быть преданы определенной марке, а еще лучше определенному дилеру. Чтобы ускорить процесс, можно даже продать машины других производителей. Конечно, вам нужно на чем-то ездить, поэтому если пытаетесь, к примеру, войти в доверие к McLaren, оставьте какой-нибудь Mercedes. В общем, старайтесь покупать спорткары одной конкретной марки и не злоупотребляйте негативными отзывами.
Производителю нужны довольные клиенты, поэтому забудьте про форумы и соцсети, если, конечно, вы не владелец Koenigsegg или Pagani. Классические марки любят тишину и очень остро реагируют, если вы начинаете выражать недовольство публично.
Больше того, будьте снисходительнее, если что-то идет не так. Ведь эти машины собраны вручную живыми людьми, и никто не застрахован от ошибки или брака. Ну и конечно, никогда не подавайте на производителя в суд, это серьезно навредит вашей репутации. Нужно находить правильный баланс, в конце концов, это взаимовыгодное сотрудничество. Вы закрываете глаза на некоторые огрехи, а вам позволяют покупать эксклюзив с ограниченным тиражом.
Правило №2: опции
Чтобы попасть в поле зрения производителя быстрее, желательно заказывать машины в самых невероятных спецификациях с максимальным количеством дополнительных опций. К сожалению, у этого есть и обратная сторона медали, ведь такие машины сильно теряют в цене и оказываются невостребованными на вторичном рынке.
Получается, что можно купить желаемый гиперкар сейчас, заплатив втридорога его нынешнему владельцу, а можно было заказать его новым гораздо дешевле, но перед этим все равно пришлось бы хорошенько потратиться.
Заказывайте самые непопулярные модели, пихайте в них максимальное количество опций и пользуйтесь услугами эксклюзивных заводских программ по индивидуализации, например, McLaren Special Operations, Ferrari Tailor Made или Lamborghini Ad Personam.
Ferrari, к примеру, продает почти 9000 автомобилей в год и держит на примете далеко не всех клиентов, но если вы закажете опций на $200000 для обычного кабриолета Portofino, вас точно заметят. Главный принцип — уникальность. У вас будет возможность съездить на завод, «собрать» свою спецификацию и выделиться из общей массы покупателей, особенно, если вы заплатите $50000 за какой-нибудь особенный цвет, который назовут вашим именем.
Кстати, если вы часто будете заказывать машины подобным образом, их станут узнавать даже на сборочной линии. «Ага, это снова тот парень из Атланты» — примерно так начнут говорить работники конвейера. Производители, а иногда и дилеры, зарабатывают, в основном, на опциях, так что они как следует оценят, если поднять базовую стоимость машины на 150-200 тысяч долларов.
Правило №3: количество
Вам придется покупать машины, хотите вы этого или нет. Например, у Porsche куча всевозможных спецверсий, и если дилер звонит вам и предлагает очередную, то лучше не отказываться. Иначе они найдут другого клиента, и он окажется в более выигрышной позиции. А с дилером нужно дружить!
Например, если вы хотите привлечь внимание Ferrari, мало просто купить 488 Spider и 812 Superfast, гораздо приметнее взять вдобавок к ним GTC4Lusso и Portofino. И желательно, чтобы все машины были с индивидуализацией от Tailor Made. Вот тогда вы точно попадете на заметку.
Кстати, определенный вес имеют и одобренные производителем подержанные машины. В некоторых случаях это может сразу вознести вас до VIP-статуса, например, если купить McLaren F1, отреставрированный или обслуженный непосредственно на заводе в Англии. Тогда вы, наверняка, сможете заказать будущий трехместный гиперкар McLaren Speedtail.
Правило №4: тусовки
Все производители ежемесячно устраивают различные мероприятия, на которых собирают своих клиентов. Гоночные академии, этапы Формулы-1, дилерские тусовки, ралли и многое другое. Приглашения на подобные события начнут приходить вам после покупки машин, и желательно посещать их как можно чаще. Все это очень дорого, иногда до абсурда, но это отличная возможность засветиться.
Не пропадайте из виду, принимайте участие в этих встречах и со временем статус и качество мероприятий, на которые вас приглашают, будут расти. На них также можно разузнать о нераспроданных машинах. Например, когда спрос на McLaren P1 наконец-то пошел вверх, компания придержала у себя примерно 20 не до конца собранных экземпляров.
Бывало, что какой-нибудь случайный клиент заказывал суперупакованный McLaren 650S или 675LT и ему тут же предлагали купить P1, правда, цена становилась гораздо выше изначальной.
Итак, представим, что вы хотите стать VIP-клиентом McLaren прямо сейчас и не можете прожить без гиперкара Senna. Если у вас есть достаточное количество денег, то все довольно просто. Нужно приехать к дилеру и заказать, к примеру, 720S, 720S Spider, 570S Spider и 600LT в похожих уникальных спецификациях, которые поднимут цену каждой машины на $100000.
Вы точно привлечете к себе внимание и вот тогда самое время спросить: «Слушайте, я понимаю, что все Сенны уже проданы, но, может быть, можно найти еще одну, например, из тестового парка? Переделайте ее так же, как те машины, которые я уже заказал, и если хотите, можете какое-то время использовать их на выставках».
Еще можно добавить, что вы жаждете присутствовать на всех мероприятиях McLaren и всегда будете носить фирменную одежду. Скорее всего, у них тут же найдется еще один экземпляр Сенны, а когда придет время распределять квоту на преемника P1, вы окажетесь в шорт-листе будущих владельцев.
В конце концов, если гиперкар бережно хранить и правильно обслуживать, то на его дальнейшей продаже можно здорово заработать».