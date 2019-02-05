Законы больших денег

Получается, что реальный объем выпуска оказался на 25% больше и, по сути, это обман самых помпезных и привилегированных клиентов. Разумеется, жаловаться им особо не на что, поскольку со временем Enzo стал в пять раз дороже. И все же, как оказаться в числе этих «несчастных», наладить отношения с производителем и получить право на покупку такого эксклюзива?

Не секрет, что Porsche 918 Spyder и McLaren P1 поначалу страдали от недостатка спроса, но в итоге все они были проданы и сейчас оцениваются в два раза дороже, а цена на LaFerrari увеличилась втрое. Как видите, покупка подобной машины является выгодной инвестицией, поэтому возможность ее осуществить точно никому не помешает.