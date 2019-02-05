Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
9:50

Законы больших денег

Как заслужить право на покупку эксклюзивного гиперкара

© из открытых источников
Александр Тычинин
Дороже и круче гиперкара может быть только его спецверсия. Но даже если в ваших руках все деньги мира, нельзя просто так позвонить дилеру и сделать заказ. Обычно все подобные машины распродают еще даже до начала производства. Как оказаться среди покупателей, если вам вдруг захочется поставить в свой гараж преемника LaFerrari или Porsche 918 Spyder? Полезные и весьма любопытные советы дает Эд Болиан, который шесть лет руководил крупным дилерским центром Lamborghini в Атланте.

«В салоне LaFerrari есть табличка с надписью «1\499», но на самом деле она может лукавить, ведь многие считают, что объем производства у Ferrari гораздо больше заявленного. Вокруг этих цифр всегда полно слухов, якобы порядковые номера некоторых экземпляров дублируются, но несколько лет назад я запустил онлайн-проект под названием VINwiki, в котором можно создавать базу автомобилей по VIN-номерам.

>
Reload
1 / 6

Табличка, подтверждающая уникальность гиперкара LaFerrari, располагается между креслами. По данным производителя, было выпущено 499 машин по цене более миллиона евро

Сервис сразу же начали использовать, чтобы отслеживать редкие машины, например, одним из первых у нас появился список гиперкаров Ferrari Enzo. На сегодняшний день в нем более 490 уникальных экземпляров, хотя компания заявляла, что сделала всего 399 машин, еще одну отправили в Ватикан для благотворительных целей, а еще несколько были переданы клиентам взамен уничтоженных в авариях.

Ferrari Enzo, выпускавшийся с 2002-го по 2004 год, можно назвать одним из первых гиперкаров. Атмосферный V12 6.0 выдавал 660 сил и 657 Нм. Разгон до сотни занимал 3,65 с. В свое время за Enzo просили почти $700000

Получается, что реальный объем выпуска оказался на 25% больше и, по сути, это обман самых помпезных и привилегированных клиентов. Разумеется, жаловаться им особо не на что, поскольку со временем Enzo стал в пять раз дороже. И все же, как оказаться в числе этих «несчастных», наладить отношения с производителем и получить право на покупку такого эксклюзива?

Не секрет, что Porsche 918 Spyder и McLaren P1 поначалу страдали от недостатка спроса, но в итоге все они были проданы и сейчас оцениваются в два раза дороже, а цена на LaFerrari увеличилась втрое. Как видите, покупка подобной машины является выгодной инвестицией, поэтому возможность ее осуществить точно никому не помешает.

>
Reload
1 / 4

Porsche 918 Spyder — это полноприводный гиперкар! Заднюю ось приводит в движение связка «атмосферника» V8 4.6 (608 л.с.) и электромотора (156 л.с.), встроенного в семиступенчатый «робот», а переднюю — еще один электромотор (129 л.с.)

На первый взгляд, попасть в когорту VIP-клиентов не так уж и сложно. Принцип, по которому производитель выделяет их из общей массы, можно запомнить с помощью акронима LOVE. L — loyality (то есть лояльность), O — опции, V — volume (количество), и E — events (события). Если соответствовать этим критериям, то можно купить все, что угодно.

Правило №1: лояльность

Когда я делал предзаказ на Enzo, отбор проходил по количеству Ferrari, купленных новыми у дилера. С LaFerrari стало сложнее, и они уже комплексно оценивали ценность и качество твоей коллекции. Разумеется, требования разных производителей отличаются, но первое с чего нужно начать — это лояльность.

Вы должны быть преданы определенной марке, а еще лучше определенному дилеру. Чтобы ускорить процесс, можно даже продать машины других производителей. Конечно, вам нужно на чем-то ездить, поэтому если пытаетесь, к примеру, войти в доверие к McLaren, оставьте какой-нибудь Mercedes. В общем, старайтесь покупать спорткары одной конкретной марки и не злоупотребляйте негативными отзывами.

Производителю нужны довольные клиенты, поэтому забудьте про форумы и соцсети, если, конечно, вы не владелец Koenigsegg или Pagani. Классические марки любят тишину и очень остро реагируют, если вы начинаете выражать недовольство публично.

>
Reload
1 / 4

Koenigsegg One:1 — ультраредкий гиперкар из Швеции. Было сделано всего шесть таких машин! Название означает соотношение мощности к массе: на 1360 сил турбированного V8 5.0 приходится 1360 кг

Больше того, будьте снисходительнее, если что-то идет не так. Ведь эти машины собраны вручную живыми людьми, и никто не застрахован от ошибки или брака. Ну и конечно, никогда не подавайте на производителя в суд, это серьезно навредит вашей репутации. Нужно находить правильный баланс, в конце концов, это взаимовыгодное сотрудничество. Вы закрываете глаза на некоторые огрехи, а вам позволяют покупать эксклюзив с ограниченным тиражом.

>
Reload
1 / 3

Правило №2: опции

Чтобы попасть в поле зрения производителя быстрее, желательно заказывать машины в самых невероятных спецификациях с максимальным количеством дополнительных опций. К сожалению, у этого есть и обратная сторона медали, ведь такие машины сильно теряют в цене и оказываются невостребованными на вторичном рынке.

Получается, что можно купить желаемый гиперкар сейчас, заплатив втридорога его нынешнему владельцу, а можно было заказать его новым гораздо дешевле, но перед этим все равно пришлось бы хорошенько потратиться.

>
Reload
1 / 4

За индивидуализацию Макларенов отвечает заводское отделение McLaren Special Operations (MSO)

Заказывайте самые непопулярные модели, пихайте в них максимальное количество опций и пользуйтесь услугами эксклюзивных заводских программ по индивидуализации, например, McLaren Special Operations, Ferrari Tailor Made или Lamborghini Ad Personam.

Ferrari, к примеру, продает почти 9000 автомобилей в год и держит на примете далеко не всех клиентов, но если вы закажете опций на $200000 для обычного кабриолета Portofino, вас точно заметят. Главный принцип — уникальность. У вас будет возможность съездить на завод, «собрать» свою спецификацию и выделиться из общей массы покупателей, особенно, если вы заплатите $50000 за какой-нибудь особенный цвет, который назовут вашим именем.

>
Reload
1 / 6

Эксклюзивная окраска кузова и максимальное количество опций — отличный способ привлечь внимание производителя

Кстати, если вы часто будете заказывать машины подобным образом, их станут узнавать даже на сборочной линии. «Ага, это снова тот парень из Атланты» — примерно так начнут говорить работники конвейера. Производители, а иногда и дилеры, зарабатывают, в основном, на опциях, так что они как следует оценят, если поднять базовую стоимость машины на 150-200 тысяч долларов.

Правило №3: количество

Вам придется покупать машины, хотите вы этого или нет. Например, у Porsche куча всевозможных спецверсий, и если дилер звонит вам и предлагает очередную, то лучше не отказываться. Иначе они найдут другого клиента, и он окажется в более выигрышной позиции. А с дилером нужно дружить!

>
Reload
1 / 3

Например, если вы хотите привлечь внимание Ferrari, мало просто купить 488 Spider и 812 Superfast, гораздо приметнее взять вдобавок к ним GTC4Lusso и Portofino. И желательно, чтобы все машины были с индивидуализацией от Tailor Made. Вот тогда вы точно попадете на заметку.

Кстати, определенный вес имеют и одобренные производителем подержанные машины. В некоторых случаях это может сразу вознести вас до VIP-статуса, например, если купить McLaren F1, отреставрированный или обслуженный непосредственно на заводе в Англии. Тогда вы, наверняка, сможете заказать будущий трехместный гиперкар McLaren Speedtail.

>
Reload
1 / 4

Будущий гиперкар McLaren Speedtail можно считать наследником легендарного McLaren F1, ведь у него будет такая же трехместная компоновка, в которой водитель сидит по центру, а пассажиры по бокам

Правило №4: тусовки

Все производители ежемесячно устраивают различные мероприятия, на которых собирают своих клиентов. Гоночные академии, этапы Формулы-1, дилерские тусовки, ралли и многое другое. Приглашения на подобные события начнут приходить вам после покупки машин, и желательно посещать их как можно чаще. Все это очень дорого, иногда до абсурда, но это отличная возможность засветиться.

Не пропадайте из виду, принимайте участие в этих встречах и со временем статус и качество мероприятий, на которые вас приглашают, будут расти. На них также можно разузнать о нераспроданных машинах. Например, когда спрос на McLaren P1 наконец-то пошел вверх, компания придержала у себя примерно 20 не до конца собранных экземпляров.

>
Reload
1 / 4

Бывало, что какой-нибудь случайный клиент заказывал суперупакованный McLaren 650S или 675LT и ему тут же предлагали купить P1, правда, цена становилась гораздо выше изначальной.

Итак, представим, что вы хотите стать VIP-клиентом McLaren прямо сейчас и не можете прожить без гиперкара Senna. Если у вас есть достаточное количество денег, то все довольно просто. Нужно приехать к дилеру и заказать, к примеру, 720S, 720S Spider, 570S Spider и 600LT в похожих уникальных спецификациях, которые поднимут цену каждой машины на $100000.

Вы точно привлечете к себе внимание и вот тогда самое время спросить: «Слушайте, я понимаю, что все Сенны уже проданы, но, может быть, можно найти еще одну, например, из тестового парка? Переделайте ее так же, как те машины, которые я уже заказал, и если хотите, можете какое-то время использовать их на выставках».

>
Reload
1 / 6

Гиперкар McLaren Senna нельзя назвать преемником гибрида P1. Это самостоятельная модель, созданная на базе купе 720S. Турбированный V8 4.0 форсирован до 800 л.с. (800 Нм) и разгоняет Сенну до сотни за 2,8 с

Еще можно добавить, что вы жаждете присутствовать на всех мероприятиях McLaren и всегда будете носить фирменную одежду. Скорее всего, у них тут же найдется еще один экземпляр Сенны, а когда придет время распределять квоту на преемника P1, вы окажетесь в шорт-листе будущих владельцев.

В конце концов, если гиперкар бережно хранить и правильно обслуживать, то на его дальнейшей продаже можно здорово заработать».

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...