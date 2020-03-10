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18:31

Под полом антикварного магазина нашли 100-летние запчасти для мотоциклов

Тайник разыскали благодаря наводнению

Алексей Носаченко
Владельцы антикварного магазина The House Clearance Emporium в Шрусбери, Англия, сделали необычное открытие. Из-за наводнения, вызванного разливом реки Северн, им пришлось разобрать пол, под которым обнаружился склад винтажные мотозапчастей вековой давности.

Старые запасные части для мотоциклов, которым по предварительным оценкам может быть более 100 лет, находились в кирпичном ящике. Прежние владельцы помещения, судя по всему, накрыли его фанерными листами и ковром, поэтому тайник нашли только после того, как магазин начало подтапливать.

В ящике лежали, например, картер двигателя J.A. Prestwich (эта фирма прекратила существование в 1964 году) и головки блока цилиндров Rudge. Это тоже был известный британский производитель запчастей для велосипедов и мотоциклов, который закрылся еще в 1942 году.

В 2018 году в грузовом контейнере на юге Великобритании обнаружили запчасти, из которых можно собрать классический спорткар Ferrari 250 GTO. Они принадлежали известному коллекционеру машин итальянской марки, который скончался несколько лет назад.

Источник: Shropshire Star