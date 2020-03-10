Под полом антикварного магазина нашли 100-летние запчасти для мотоциклов

Старые запасные части для мотоциклов, которым по предварительным оценкам может быть более 100 лет, находились в кирпичном ящике. Прежние владельцы помещения, судя по всему, накрыли его фанерными листами и ковром, поэтому тайник нашли только после того, как магазин начало подтапливать.

В ящике лежали, например, картер двигателя J.A. Prestwich (эта фирма прекратила существование в 1964 году) и головки блока цилиндров Rudge. Это тоже был известный британский производитель запчастей для велосипедов и мотоциклов, который закрылся еще в 1942 году.