Запчасти принадлежали известному коллекционеру машин

Пульс

Британцы нашли заброшенный контейнер с деталями для сборки Ferrari 250 GTO

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29 июня 2018

В грузовом контейнере на юге Великобритании обнаружили запчасти, из которых можно собрать классический спорткар Ferrari 250 GTO. Они принадлежали известному коллекционеру машин итальянской марки, который скончался несколько лет назад. Теперь, как пишет Аuto Сlassics, детали будут выставлены на торги аукционного дома Coys.

[По-настоящему единичные автомобили, прототипы и концепт-кары, брошенные на годы](https://motor.ru/selector/uniquefinds.htm)

По-настоящему единичные автомобили, прототипы и концепт-кары, брошенные на годы

В контейнере была обнаружена стальная рама Ferrari 250 GTO образца 1962 года, двенадцатицилиндровый двигатель Tipo 128S, который устанавливался на модификации 250 GT LWB/GTE, кузовные панели для модели, шины с дисками, элементы подвески, тормозов и системы охлаждения, а также детали приборной панели и интерьера.

Кроме того, в других контейнерах были найдены детали для других классических спорткаров Ferrari, а также Maserati и Abarth. Многие из деталей остались в оригинальных деревянных коробках 1960-х годов, завернутые в промасленную бумагу.

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Торги пройдут 29-30 июня в Бленхеймском дворце, расположенном в графстве Оксфордшир.

В начале июня Ferrari 250 GTO 1963 года на аукционе установил рекорд – автомобиль купили за 70 миллионов долларов (4,3 миллиарда рублей по текущему курсу).

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