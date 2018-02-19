Porsche открыла самый высокогорный автосалон: и это стеклянный «пузырь»

Компания Porsche открыла самый высокогорный «поп-ап стор» (временную торговую площадку) на вершине склона во французской коммуне Валь д'Изер. Он находится на уровне 2300 метров над уровнем моря рядом с рестораном ROK в горнлыжном курорте Мерибель.

Торговая площадка представляет собой подиум со стеклянным куполом, выполненным в виде кристалла. Общий вес конструкции — более трех тонн. Внутри выставлен Porsche Cayenne последнего поколения. Для установки магазина Porsche понадобилась помощь вертолетов и снегоходов.

В Porsche отмечают, что конструкция магазина выдержала натиск урагана «Элеанор» с порывами ветра скорость до 170 километров в час, мощнейшие снегопады и понижение температуры до минус 25 градусов Цельсия.

Porsche Cayenne третьего поколения представили на автосалоне во Франкфурте осенью прошлого года. Модель переехала на новую платформу и впервые в истории получила полноуправляемое шасси. Помимо этого, внедорожник укомплектовали активными стабилизаторами поперечной устойчивости, питающимися от 48-вольтовой энергосети.

Гамма двигателем нового Porsche Cayenne состоит и 3.0 V6 мощностью 340 лошадиных сил (340 Нм) и 2,9-литровой «турбошестерки», отдача которой составляет 440 сил и 550 Нм крутящего момента. Оба агрегата сочетаются с восьмидиапазонной автоматической трансмиссией.

В России внедорожник стоит от 4 999 000 рублей.