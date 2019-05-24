Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

У «Теслы» сохранилась оригинальная краска кузова и обивка сидений. При этом механизм электропривода кресел стал более шумным, разболталась крышка бардачка и иногда проваливаются внутрь бампера датчики комплекса Autopilot.

На плановое техобслуживание за все это время владелец потратил почти 13 тысяч долларов, за ремонт – почти 15 тысяч, а на зарядку он потратил почти 47 тысяч долларов.