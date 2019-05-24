Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Tesla Model S была куплена в июле 2015 года и до октября 2018-го ежемесячно проезжала по 27 тысяч километров. Заряжали электрокар три-четыре раза в день. За время эксплуатации проведено две замены батареи (на 312,5 и 520,5 тысячи километров пробега): вторая слишком быстро износилась, а третья за полтора года деградировала лишь на девять процентов.
Видео: Tesloop
У «Теслы» сохранилась оригинальная краска кузова и обивка сидений. При этом механизм электропривода кресел стал более шумным, разболталась крышка бардачка и иногда проваливаются внутрь бампера датчики комплекса Autopilot.
На плановое техобслуживание за все это время владелец потратил почти 13 тысяч долларов, за ремонт – почти 15 тысяч, а на зарядку он потратил почти 47 тысяч долларов.