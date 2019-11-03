В Лас-Вегасе угнали подготовленный для SEMA Dodge Challenger

Специалисты ателье Quintin Brothers Auto and Performance из американского штата Вермонт хотели продемонстрировать на выставке SEMA маслкар Dodge Challenger, оснащённый пакетом доработок от известного производителя турбин и приводных нагнетателей ProCharger. В Лас-Вегас автомобиль приехал на полноразмерном пикапе Ford F250 с закрытым прицепом. И этот пикап угнали — вместе с прицепом и маслкаром внутри. Более того, ключи от «Челленджера» тоже лежали в «Форде». Обнаружив пропажу, тюнеры попытались придать инциденту максимальную огласку и при помощи телевидения попросили местных жителей немедленно сообщить в полицию, если где-нибудь они увидят тюнингованный Dodge. И это сработало! Как ни странно, офицеры стали получать довольно много звонков от людей, встречающих Challenger то там, то тут.
При помощи скоординированных действий патрульных экипажей местонахождение угнанного купе наконец удалось установить, однако его водитель решил не сдаваться и попытался оторваться от полицейских. В ходе погони его удалось загнать на многоярусную парковку и заблокировать выезды, но маслкар протаранил заслон и умчался прочь. Его преследовали 14 экипажей полиции, но угонщик без особых усилий смог оторваться и скрыться в неизвестном направлении. Помятый Dodge позже удалось найти брошенным, но угонщик бесследно исчез. В итоге Quintin Brothers Auto and Performance решили всё-таки выставить тюнингованный «Челленджер» на стенд SEMA в таком состоянии, в каком он был найден после всех приключений.