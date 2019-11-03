В Лас-Вегасе угнали подготовленный для SEMA Dodge Challenger

Специалисты ателье Quintin Brothers Auto and Performance из американского штата Вермонт хотели продемонстрировать на выставке SEMA маслкар Dodge Challenger, оснащённый пакетом доработок от известного производителя турбин и приводных нагнетателей ProCharger. В Лас-Вегас автомобиль приехал на полноразмерном пикапе Ford F250 с закрытым прицепом. И этот пикап угнали — вместе с прицепом и маслкаром внутри. Более того, ключи от «Челленджера» тоже лежали в «Форде». Обнаружив пропажу, тюнеры попытались придать инциденту максимальную огласку и при помощи телевидения попросили местных жителей немедленно сообщить в полицию, если где-нибудь они увидят тюнингованный Dodge. И это сработало! Как ни странно, офицеры стали получать довольно много звонков от людей, встречающих Challenger то там, то тут.