Названы автомобили, которые не интересуют угонщиков

По данным страховщика, угонщики не интересуются кроссовером Volkswagen Tiguan, а также Skoda Rapid и Volvo XC60. Эти модели занимают первые три строчки рейтинга. Следом идут Lada XRay, Volkswagen Touareg, Audi Q5, BMW X3, Lada Kalina, Chevrolet Niva и Renault Kaptur.

По словам представителей компании, чаще всего автомобили угоняют на заказ или для разбора на запчасти. В первом случае преступники выбирают дорогие иномарки, а во втором — самые популярные модели массового сегмента, в том числе отечественные автомобили. А отсутствие интереса у похитителей к перечисленным машинам косвенно отражает ситуацию на черном рынке.