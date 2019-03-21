Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом

При составлении рейтинга специалисты учитывали защищенность бесключевого доступа, наличие сертифицированных Thatcham Research сигнализаций и других противоугонных систем. Наивысшую оценку в рейтинге получили Audi e-tron, Jaguar XE, новый Land Rover Evoque и Mercedes-Benz B-Class. Слабую защиту от перехвата данных ключа и несанкционированного запуска двигателя обеспечивают Ford Mondeo, Hyundai Nexo, Kia ProCeed, Lexus UX, Porsche Macan и Toyota Corolla Hybrid.

Худшей оценки в рейтинге удостоен Suzuki Jimny: у компактного внедорожника нет даже базовых систем защиты, в том числе противоугонной сигнализации и секреток на колесах.

В апреле прошлого года Thatcham Research назвал самый безопасный автомобиль Великобритании. По данным центра, им стал Volvo XC90, в котором с момента начала продаж в 2002 году не погиб ни один человек.