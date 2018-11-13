Пикап Toyota Hilux получил подарок на юбилей

Машины в этом исполнении будут доступны только на внутреннем японском рынке, продажи начнутся 17 декабря. Машины предлагаются только с автоматической коробкой передач и дизелем 2.4 мощностью 150 лошадиных сил. Этот вариант будет дороже обычного пикапа в аналогичной комплектации на 5,5 процента.