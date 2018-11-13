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14:49

Пикап Toyota Hilux получил подарок на юбилей

В честь 50-летия пикапа Toyota Hilux выпущена спецверсия Z Black Rally Edition

В 2018 году исполнилось полвека с тех пор, как Toyota запустила в производство рамный пикап Hilux. По этому случаю японцы создали спецверсию с более нарядным оформлением.

Большинство декоративных пластиковых деталей выполнены в лаково-черном цвете: это решетки радиатора, вставка внизу переднего бампера, корпуса зеркал и дверные ручки. 18-дюймовые литые диски с пятью спицами также стали угольно-черными.

А окантовка решетки радиатора, рамки противотуманок и задний бампер, раньше отделанные хромом, покрасили в темно-серый металлик. Кроме того, крылья пикапа прикрыты накладками-расширителями из некрашеного пластика.

Машины в этом исполнении будут доступны только на внутреннем японском рынке, продажи начнутся 17 декабря. Машины предлагаются только с автоматической коробкой передач и дизелем 2.4 мощностью 150 лошадиных сил. Этот вариант будет дороже обычного пикапа в аналогичной комплектации на 5,5 процента.

Пикап с аксессуарами TRD: защитой картера, дополнительной накладкой внизу бампера, цветными окантовками противотуманок и дугой в кузове.

Параллельно заводское тюнинговое подразделение TRD запускает в продажу линейку аксессуары для юбилейного пикапа. Среди них силовая защита картера, дуга безопасности в кузов, альтернативная решетка радиатора, цветные вставки в бампер, спортивный глушитель и брызговики.

В России Toyota Hilux доступна с дизельными моторами объемом 2,4 и 2,8 литра мощностью 150 и 177 лошадиных сил, с ручной или автоматической коробкой передач. Цены на пикап начинаются от 2 231 000 рублей.

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