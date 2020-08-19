Обновленный Toyota Hilux получил первый тюнинг

Стоимость комплекта GR составляет 305 800 иен (примерно 213 000 рублей по текущему курсу). Однако любой из этих элементов можно приобрести отдельно. Так, например, стоимость дополнительной защиты днища составит 41 800 иен (примерно 29 000 рублей), за реактивные тяги на каждую ось и защитную дугу придется заплатить по 110 000 иен (примерно 77 000 рублей), а установка раздвоенного выхлопа обойдется в 104 500 иен (примерно 73 000 рублей по текущему курсу).

Самой дорогой опцией комплекта GR являются подножки с электроприводом, которые раскладываются при открывании дверей. Их можно приобрести за 231 000 иен (примерно 160 000 рублей по текущему курсу).