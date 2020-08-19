Обновленный Toyota Hilux получил первый тюнинг

Модификация Hilux GR включает в себя защитную трубу для переднего бампера, дополнительную стальную защиту днища красного цвета, а также боковые подножки с электроприводом и защитную дугу в кузове. Кроме того, автомобиль можно оборудовать новой выпускной системой с крупными патрубками и комплектами реактивных тяг для передней и задней оси, которые повысят устойчивость на поворотах.
Стоимость комплекта GR составляет 305 800 иен (примерно 213 000 рублей по текущему курсу). Однако любой из этих элементов можно приобрести отдельно. Так, например, стоимость дополнительной защиты днища составит 41 800 иен (примерно 29 000 рублей), за реактивные тяги на каждую ось и защитную дугу придется заплатить по 110 000 иен (примерно 77 000 рублей), а установка раздвоенного выхлопа обойдется в 104 500 иен (примерно 73 000 рублей по текущему курсу).
Самой дорогой опцией комплекта GR являются подножки с электроприводом, которые раскладываются при открывании дверей. Их можно приобрести за 231 000 иен (примерно 160 000 рублей по текущему курсу).
Обновленный Toyota Hilux впервые получил новый 2,8-литровый дизельный мотор мощностью 204 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента. В паре с агрегатом работает шестиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат». С новым двигателем пикап разгоняется до «сотни» за 10 секунд.
В России цены на обновленный Toyota Hilux начинаются от 2 472 000 рублей. За эту стоимость предлагается пикап с 2,4-литровым дизельным мотором мощностью 150 лошадиных сил, пятиступенчатой «механикой» и подключаемым полным приводом.
Компания Toyota официально представила обновленный Hilux в начале июня. Помимо нового мотора, пикап получил более выразительный дизайн, несколько новых окрасов кузова, а также современную приборную панель и медиасистему.