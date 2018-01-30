Автомобили добрались до самого северного населенного пункта в мире

Пульс

Пикапы Toyota Hilux установили рекорд Гиннесса на Крайнем Севере

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30 января 2018

Два пикапа Toyota Hilux установили рекорд Гиннесса, доехав до самого северного континентального населенного пункта в мире – поселка Диксон. Автомобили преодолели около тысячи километров, пролегавших, в том числе, по арктической части России и льдам Карского моря.

[Испытываем «арктические» пикапы Toyota Hilux, у которых 10 колес на двоих](https://motor.ru/testdrives/arctichilux.htm)

Испытываем «арктические» пикапы Toyota Hilux, у которых 10 колес на двоих

Экспедиция стартовала 13 января из Норильска. Тысячу километров до Диксона автомобили проехали за десять дней, при этом на преодоление последних 30 километров понадобились сутки. Температура окружающего воздуха доходила до -57 градусов по Цельсию, что при ветре 17 метров в секунду ощущается как -70 градусов.

Для экспедиции использовались стандартные пикапы, оснащенные дизельными «четверками» 2.4 и 2.8, выдающими 150 и 177 лошадиных сил соответственно. Все доработки автомобилей ограничились установкой более зубастых шин, дополнительных фар, защиты радиатора и автоодеял для двигателей.

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В соответствии с требованиями Книги Гиннесса, машины нельзя было дооснащать двойными стеклами или дополнительными блокировками.

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