Hispano Suiza приоткрыла детали своей новой модели

Имя Carmen модель получила в честь дочери одного из основателей Hispano Suiza — Кармен Матеу. Известно, что гранд-турер оснастят полностью электрической силовой установкой, а его сборка будет налажена в Барселоне, родном городе Hispano Suiza. Внешность автомобиля задумана, как отсылка к довоенным моделям марки, в частности, купе H6C Dubonnet Xenia 1938 года.
Сборкой машин займется QEV Technologies. Эта испанская компания специализируется на инжиниринге электрокаров, разработке кит-комплектов для переделки машин с ДВС в экомобили и оказывает технологическую поддержку командам Формулы Е. Например, индийской Mahindra Racing.
Свой последний автомобиль Hispano Suiza представила в 2010 году. На Женевский автосалон компания привезла суперкар, построенный на агрегатах Audi R8. Двухдверка получила полностью новый кузов и два электрических турбонагнетателя. Отдача её 5,2-литрового V10 составила 749 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.