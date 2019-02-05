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10:45

Hispano Suiza приоткрыла детали своей новой модели

Электрический гранд-турер дебютирует на автосалоне в Женеве

Возрожденная марка Hispano Suiza показала очередное изображение новой модели — электрического гранд-турера, получившего имя Carmen. Публичный дебют новинки, построенной вокруг изготовленного вручную карбонового монокока, состоится на автосалоне в Женеве весной этого года.

Имя Carmen модель получила в честь дочери одного из основателей Hispano Suiza — Кармен Матеу. Известно, что гранд-турер оснастят полностью электрической силовой установкой, а его сборка будет налажена в Барселоне, родном городе Hispano Suiza. Внешность автомобиля задумана, как отсылка к довоенным моделям марки, в частности, купе H6C Dubonnet Xenia 1938 года.

Hispano-Suiza H6C Dubonnet Xenia

Сборкой машин займется QEV Technologies. Эта испанская компания специализируется на инжиниринге электрокаров, разработке кит-комплектов для переделки машин с ДВС в экомобили и оказывает технологическую поддержку командам Формулы Е. Например, индийской Mahindra Racing.

Первое изображение Hispano Suiza Carmen.

Свой последний автомобиль Hispano Suiza представила в 2010 году. На Женевский автосалон компания привезла суперкар, построенный на агрегатах Audi R8. Двухдверка получила полностью новый кузов и два электрических турбонагнетателя. Отдача её 5,2-литрового V10 составила 749 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.

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