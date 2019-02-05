Hispano Suiza приоткрыла детали своей новой модели

Имя Carmen модель получила в честь дочери одного из основателей Hispano Suiza — Кармен Матеу. Известно, что гранд-турер оснастят полностью электрической силовой установкой, а его сборка будет налажена в Барселоне, родном городе Hispano Suiza. Внешность автомобиля задумана, как отсылка к довоенным моделям марки, в частности, купе H6C Dubonnet Xenia 1938 года.