Возрожденная марка Hispano Suiza представит в Женеве новую модель

О новинке ничего не известно. Судя по тизеру, это будет купе, с дизайном в стиле ретро и хорошей аэродинамикой. По словам нынешнего президента компании Мигеля Суке Матеу, он хочет воплотить в реальность мечту прадеда: выпускать в Барселоне полностью электрический спорткар.
Компания Hispano Suiza просуществовала с 1904 по 1968 год. Она занималась выпуском роскошных автомобилей с четырехцилиндровыми двигателями рабочим объемом 3,8 и 7,4 литра. В 1910 году фирма разработала одну из самых успешных машин — Alfonso. Во время Первой мировой войны Hispano Suiza занималась изготовлением авиационных двигателей, а уже в 1919-м снова вернулась к автомобилям.
Именно 20-е годы прошлого века стали периодом расцвета марки. Hispano Suiza первой стала делать двигатели с алюминиевыми блоками и предложила оснащать свои машины тормозной системой с сервоусилителями. В 1938 году из-за кризиса и резкого сокращения спроса сборка автомобилей на парижском заводе компании была прекращена. В Барселоне машины впускали вплоть до 1944 года. В 1946 году Hispano-Suiza продала испанские автомобильные активы производителю грузовиков ENASA.
В 2010 году компания появилась на женевском автосалоне, где представила суперкар, построенный на базе Audi R8. Автомобиль получил новый кузов и два электрических турбонагнетателя. Отдача 5,2-литрового V10 составила 749 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.