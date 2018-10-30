Возрожденная марка Hispano Suiza представит в Женеве новую модель

Компания Hispano Suiza просуществовала с 1904 по 1968 год. Она занималась выпуском роскошных автомобилей с четырехцилиндровыми двигателями рабочим объемом 3,8 и 7,4 литра. В 1910 году фирма разработала одну из самых успешных машин — Alfonso. Во время Первой мировой войны Hispano Suiza занималась изготовлением авиационных двигателей, а уже в 1919-м снова вернулась к автомобилям.