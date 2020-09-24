Посмотрите на электрический гиперкар Hispano Suiza Carmen в движении

Электрический гиперкар Hispano Suiza Carmen дебютировал на автосалоне в Женеве в 2019 году. Карбоновое заднеприводное купе, выполненное в винтажном стиле, оснащено двумя электромоторами и 80-киловаттной батареей. Суммарная отдача силовой установки составляет 1019 лошадиных сил. На одном заряде аккумулятора купе может проехать до 400 километров. До «сотни» гиперкар разгоняется менее чем за три секунды. Максимальная скорость модели – 250 километров в час.

Испанская марка планирует построить всего 19 экземпляров Carmen. Первые электрические гиперкары должны были поступить к покупателям прошедшим летом, однако из-за пандемии коронавируса поставки ретрокупе пришлось отложить. Стоимость Hispano Suiza Carmen составляет полтора миллиона евро (примерно 134 миллиона рублей по текущему курсу).