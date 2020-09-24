Посмотрите на электрический гиперкар Hispano Suiza Carmen в движении

Электрический гиперкар Hispano Suiza Carmen дебютировал на автосалоне в Женеве в 2019 году. Карбоновое заднеприводное купе, выполненное в винтажном стиле, оснащено двумя электромоторами и 80-киловаттной батареей. Суммарная отдача силовой установки составляет 1019 лошадиных сил. На одном заряде аккумулятора купе может проехать до 400 километров. До «сотни» гиперкар разгоняется менее чем за три секунды. Максимальная скорость модели – 250 километров в час.
Испанская марка планирует построить всего 19 экземпляров Carmen. Первые электрические гиперкары должны были поступить к покупателям прошедшим летом, однако из-за пандемии коронавируса поставки ретрокупе пришлось отложить. Стоимость Hispano Suiza Carmen составляет полтора миллиона евро (примерно 134 миллиона рублей по текущему курсу).
Фото: Carscoops
Помимо испанского купе, «круг почета» на французской трассе исполнили Pagani Zonda LM, Huayra BC, Koenigsegg One:1, а также McLaren Senna в версии GTR LM и Ferrari Enzo. Общая стоимость колонны редчайших гиперкаров составила более 10 миллионов долларов (примерно 773 миллиона рублей по текущему курсу)