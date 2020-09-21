Toyota показала гиперкар, который можно будет купить

Двухдверка Toyota GR Super Sport построена на шасси спортпрототипа TS050 Hybrid, который дважды выигрывал гонку в Ле-Мане: в 2018 и 2019 годах. Предшествовал машине концепт GR Super Sport Concept от подразделения Gazoo Racing. И у шоу-кара, и у прототипа общая гибридная силовая установка на базе 2,4-литровой бензиновой твин-турбо «шестёрки» с непосредственным впрыском. Её суммарная мощность — 986 лошадиных сил.