При аварии обрушилась часть стены здания

Пульс

Пытаясь сдать на права, девушка протаранила здание, где сдают на права

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26 марта 2018

Семнадцатилетняя девушка из Монтичелло, штат Миннесота, во время сдачи экзамена по вождению протаранила здание, в котором располагалась экзаменационная комиссия. Об этом на свой странице в Facebook сообщает Департамент полиции Буффало.

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Расследование инцидента показало, что девушка перепутала положения селектора коробки передач: вместо того, чтобы выехать с парковки задним ходом, она поехала вперед. В результате аварии обрушилась часть стены здания.

60-летняя женщина-инструктор, находившаяся на пассажирском сиденьи, доставлена в больницу с незначительными травмами. Виновница аварии и люди, находившиеся в помещении, не пострадали. Никаких обвинений в адрес девушки не предъявлено.

В феврале текущего года участники добровольной пожарной бригады Конуэйя сняли с дрона последствия аварии, в которой пострадало более 60 автомобилей. Причиной ДТП стали сложные погодные условия.

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