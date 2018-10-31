Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
15:47

В Hyundai-Kia сменится шеф-дизайнер: Шрайер уходит в отставку

Преемником Шрайера станет Люк Донкервольке

© Люк Донкервольке @CarDesignNews
С 1 ноября новым вице-президентом по дизайну автомобилей группы Hyundai-Kia станет Люк Донкервольке, до этого занимавший пост шеф-дизайнера марок Genesis и Hyundai. На этой должности он сменит Питера Шрайера, который работает на южнокорейских производителей с 2006 года.

Люк Донкервольке известен своими работами в концерне Volkswagen, где он трудился более 20 лет. Дизайнер отвечал за внешность суперкаров Lamborghini Murcielago и Gallardo, роскошных британцев Bentley Flying Spur и Bentayga, а также бюджетных Skoda Octavia и Fabia первых поколений. В 2015-м Донкервольке перешел на работу в группу Hyundai-Kia.

Изначально Шрайер тоже работал в «Фольксвагене», начав свою карьеру в компании в 1979 году. Он возглавлял дизайнерские подразделения VW и Audi, а в 2006-м перешел в Kia, став шеф-дизайнером марки. С 2013 года он руководит дизайн-направлением всего южнокорейского концерна.

Питер Шрайер

В этом году Шрайеру исполняется 65 лет и он уходит в отставку. При этом он продолжит занимать в Hyundai-Kia пост консультанта по дизайну.

Загрузка...
Теги:
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...