В Hyundai-Kia сменится шеф-дизайнер: Шрайер уходит в отставку

Люк Донкервольке известен своими работами в концерне Volkswagen, где он трудился более 20 лет. Дизайнер отвечал за внешность суперкаров Lamborghini Murcielago и Gallardo, роскошных британцев Bentley Flying Spur и Bentayga, а также бюджетных Skoda Octavia и Fabia первых поколений. В 2015-м Донкервольке перешел на работу в группу Hyundai-Kia.

Изначально Шрайер тоже работал в «Фольксвагене», начав свою карьеру в компании в 1979 году. Он возглавлял дизайнерские подразделения VW и Audi, а в 2006-м перешел в Kia, став шеф-дизайнером марки. С 2013 года он руководит дизайн-направлением всего южнокорейского концерна.