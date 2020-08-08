Новый Mercedes-Benz GLE превратили в Maybach с элементами AMG

Сообщается, что стилисты Hofele могут предложить «практически безграничные» возможности персонализации интерьера. Заказчик вправе выбрать материалы и цвета, предложить узоры, поэкспериментировать с прострочкой, тиснением и перфорацией. Демонстрационный кроссовер в версии GLE 400 d Coupe, но за основу можно взять любой вседорожник, от GLE 300 d до AMG GLE 63 S.