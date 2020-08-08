21:21

Новый Mercedes-Benz GLE превратили в Maybach с элементами AMG

Проект HGLE Coupe сочетает стили двух суббрендов Mercedes-Benz

© Hofele Design
Сергей Ильин
Немецкое ателье Hofele Design представило эксклюзивную версию нового Mercedes-Benz GLE Coupe с дизайнерскими элементами Maybach и AMG. Вседорожник HGLE Coupe выделяется внешним декором, обвесом, особой окраской кузова и перешитым салоном, а за основу можно взять кросс-купе с любым силовым агрегатом.

Тюнинг-кит Hofele для нового Mercedes-Benz GLE Coupe сочетает несочетаемое: обилие хрома, двухцветная окраска кузова а-ля Maybach комбинируют с радиаторной решёткой Panamericana, ярко-красными тормозными суппортами в стиле AMG и красно-чёрной отделкой интерьера кожей наппа и алькантарой со спортивными акцентами.

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Фото: Hofele Design

Добавляет сходства с Mercedes-AMG «пятьдесят третьего» семейства оформление кормы: у HGLE Coupe похожая конфигурация выхлопной системы и дизайн диффузора. А вот рисунок дисков отличается: фирменное полированное литьё Signature диаметром 22 или 24 дюйма не похоже на колёса из Аффальтербаха.

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Сообщается, что стилисты Hofele могут предложить «практически безграничные» возможности персонализации интерьера. Заказчик вправе выбрать материалы и цвета, предложить узоры, поэкспериментировать с прострочкой, тиснением и перфорацией. Демонстрационный кроссовер в версии GLE 400 d Coupe, но за основу можно взять любой вседорожник, от GLE 300 d до AMG GLE 63 S.

Цена модернизации Mercedes-Benz GLE Coupe в стиле Maybach и AMG не сообщается, но по опыту проекта трансформации кроссовера GLS, тюнинг Hofele обходится намного дешевле оригинального Mercedes-Maybach.