Новый Mercedes-Benz GLE превратили в Maybach с элементами AMG

Тюнинг-кит Hofele для нового Mercedes-Benz GLE Coupe сочетает несочетаемое: обилие хрома, двухцветная окраска кузова а-ля Maybach комбинируют с радиаторной решёткой Panamericana, ярко-красными тормозными суппортами в стиле AMG и красно-чёрной отделкой интерьера кожей наппа и алькантарой со спортивными акцентами.
Фото: Hofele Design
Добавляет сходства с Mercedes-AMG «пятьдесят третьего» семейства оформление кормы: у HGLE Coupe похожая конфигурация выхлопной системы и дизайн диффузора. А вот рисунок дисков отличается: фирменное полированное литьё Signature диаметром 22 или 24 дюйма не похоже на колёса из Аффальтербаха.
Сообщается, что стилисты Hofele могут предложить «практически безграничные» возможности персонализации интерьера. Заказчик вправе выбрать материалы и цвета, предложить узоры, поэкспериментировать с прострочкой, тиснением и перфорацией. Демонстрационный кроссовер в версии GLE 400 d Coupe, но за основу можно взять любой вседорожник, от GLE 300 d до AMG GLE 63 S.
Цена модернизации Mercedes-Benz GLE Coupe в стиле Maybach и AMG не сообщается, но по опыту проекта трансформации кроссовера GLS, тюнинг Hofele обходится намного дешевле оригинального Mercedes-Maybach.