Один из 500 выпущенных спорткаров Holden заперли в сарае на 22 года

Автор публикации заявляет, что автомобиль простоял в заточении 22 года из-за того, что страховка на спорткар оказалась разорительной. Но прежде, чем автомобиль заперли в сарае, он успел проехать 44 666 километров. Commodore Group A был выпущен ограниченным тиражом в 500 штуки для омологации в одноимённой гоночной серии. В движение спорткар приводит двигатель V8 объёмом 4,9 литра мощностью 263 лошадиные силы, который сочетается с механической коробкой передач и задним приводом.
С такой установкой Commodore Group A разгоняется с места до 100 километров в час за семь секунд, а максимальная скорость составляет 215 километров в час.
Фото: Facebook.com/musclecarsales.com.au
Данный экземпляр был выпущен 357-м, о чём свидетельствует надпись на крышке перчаточного ящика. Он выкрашен в особый цвет Formula Blue, а оригинальные диски HDT Aero обуты в покрышки Bridgestone Potenza размерностью 225/50 / VR16. Вместе с машиной продавец готов передать новому владельцу кипу документов, включая бортовые журналы.
Объявление о продаже редкой находки появилось на странице Muscle Car Sales в Facebook, и уже в первый день появились потенциальные клиенты, готовые выложить за машину около 200 тысяч австралийских долларов.