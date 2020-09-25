Один из 500 выпущенных спорткаров Holden заперли в сарае на 22 года

Автор публикации заявляет, что автомобиль простоял в заточении 22 года из-за того, что страховка на спорткар оказалась разорительной. Но прежде, чем автомобиль заперли в сарае, он успел проехать 44 666 километров. Commodore Group A был выпущен ограниченным тиражом в 500 штуки для омологации в одноимённой гоночной серии. В движение спорткар приводит двигатель V8 объёмом 4,9 литра мощностью 263 лошадиные силы, который сочетается с механической коробкой передач и задним приводом.

С такой установкой Commodore Group A разгоняется с места до 100 километров в час за семь секунд, а максимальная скорость составляет 215 километров в час.