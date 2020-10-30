18:00

Угнанное 28 лет назад розовое купе вернули 74-летней пенсионерке

Экстравагантный автомобиль стал частью преступной схемы

© News.com.au
Анастасия Дубина
Австралийские полицейские вернули местной жительнице Кэрол Ричардс ее розовый Holden Torana 1973 года выпуска. Угнанный 28 лет назад автомобиль удалось обнаружить благодаря коллекционеру, который приобрел экстравагантную модель.

Кэрол Ричардс приобрела Holden Torana в 1973 году. За необычный розовой цвет хозяйка назвала машину Sexy Lexy. Она эксплуатировала экстравагантное купе каждый день, а также участвовала на машине в любительских гонках. В 1992 году розовый Torana угнали прямо возле дома владелицы. С тех пор об автомобиле было ничего неизвестно.

Первые улики у полиции появились только в 2016 году. Сотрудникам местного ведомствам удалось задержать преступную группировку, которая занималась угонами автомобилей, их частичной модификацией и последующей продажей под видом редких экземпляров. Все угнанные модели перепродавали с перебитыми номерами и поддельными документами. Holden Torana стал частью этих махинаций.

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Спустя многие годы розовое купе приобрел австралийский коллекционер, специализирующийся на автомобилях марки Holden. После того, как мужчина обнаружил ошибки в документах, он незамедлительно обратился в полицию. Сотрудникам правопорядка удалось задержать подозреваемого, которым оказался 50-летний местный житель. Мужчину приговорили к двум годам тюрьмы и штрафу в размере 560 000 австралийских долларов (примерно 31 миллион рублей по текущему курсу).

Розовый Holden Torana спустя 28 лет вернули законной владелице, которой к этому времени исполнилось 74 года. Несмотря на то, что розовое купе оценили в 90 000 американских долларов (примерно 7 миллионов рублей по текущему курсу), Кэрол Ричардс заявила, что ни за что на свете не продаст свое экстравагантное купе.

В начале мая владельцу Kawasaki KX вернули его мотоцикл, угнанный 27 лет назад. На момент преступления Джонатан Хагински был 17-летним подростком. Вернули же байк 44-летнему хозяину мастерской по ремонту мототехники.

Источник: News.com.au