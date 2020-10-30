Угнанное 28 лет назад розовое купе вернули 74-летней пенсионерке

Кэрол Ричардс приобрела Holden Torana в 1973 году. За необычный розовой цвет хозяйка назвала машину Sexy Lexy. Она эксплуатировала экстравагантное купе каждый день, а также участвовала на машине в любительских гонках. В 1992 году розовый Torana угнали прямо возле дома владелицы. С тех пор об автомобиле было ничего неизвестно.

Первые улики у полиции появились только в 2016 году. Сотрудникам местного ведомствам удалось задержать преступную группировку, которая занималась угонами автомобилей, их частичной модификацией и последующей продажей под видом редких экземпляров. Все угнанные модели перепродавали с перебитыми номерами и поддельными документами. Holden Torana стал частью этих махинаций.

Спустя многие годы розовое купе приобрел австралийский коллекционер, специализирующийся на автомобилях марки Holden. После того, как мужчина обнаружил ошибки в документах, он незамедлительно обратился в полицию. Сотрудникам правопорядка удалось задержать подозреваемого, которым оказался 50-летний местный житель. Мужчину приговорили к двум годам тюрьмы и штрафу в размере 560 000 австралийских долларов (примерно 31 миллион рублей по текущему курсу).

Розовый Holden Torana спустя 28 лет вернули законной владелице, которой к этому времени исполнилось 74 года. Несмотря на то, что розовое купе оценили в 90 000 американских долларов (примерно 7 миллионов рублей по текущему курсу), Кэрол Ричардс заявила, что ни за что на свете не продаст свое экстравагантное купе.