Honda Accord слегка обновился и стал технологичнее

От предшественника обновлённый Accord можно отличить по решётке радиатора, ставшей чуть шире, и иному оформлению блоков противотуманных фар. В некоторых версиях появились колёсные диски с новым дизайном спиц и серый оттенок кузова Sonic Gray Pearl.

Другие изменения коснулись технической составляющей. Так, светодиодные фары в дорогих комплектациях теперь освещают бóльшую площадь и светят ярче, а в салоне доступны два USB-разъёма для пассажиров на втором ряду. В «базе» появилась обновлённая мультимедийная система с восьмидюймовым экраном и функциями Apple CarPlay и Android Auto.