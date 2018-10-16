В США из «Хонд» стали чаще красть подушки безопасности

Как сообщает издание USA Today, только в округе Майами-Дейд за 2017 год было украдено 875 подушек безопасности. В 2016 году таких случае зафиксировано 199, а в 2013-м – всего 38. В Нью-Йорке с начала 2017-го похищено 409 эйрбегов. Во Флориде за одну ночь злоумышленники вскрыли 14 припаркованных на парковке отеля автомобилей. Во всех случаях преступников интересуют модели Honda 2013 года и моложе: Civic, Accord, CR-V и Pilot.

Предполагается, что подушки вызывают интерес из-за их высокой стоимости. Так, цена эйрбега может доходить до 1000 долларов. Замена после кражи или ДТП обойдется в 2000–2500 тысячи долларов. Украденные подушки безопасности, как правило, используется недобросовестными сервисными центрами, которые продают их за полную стоимость, приобретая за 200–300 долларов.

Представить Honda заявил, что компания не ведет статистику краж подушек безопасности и пока не понимает, почему эйрбеги воруют преимущественно из ее автомобилей. Одно из предположений — преступники выбирают модели, пользующиеся наибольшей популярностью.