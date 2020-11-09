Honda объединилась с Tesla, чтобы избежать штрафов от Евросоюза

Другие автомобильные марки также предпочитают объединяться друг с другом, чтобы не платить штрафы Евросоюзу: например, Ford скооперировался с фирмой Volvo.

Британский Jaguar Land Rover пока не планирует входить в пул с конкурентами, но заплатить за перерасход CO₂ придётся — по данным Automotive News, штраф составит 90 миллионов фунтов стерлингов (118 миллионов долларов).