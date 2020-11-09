Honda объединилась с Tesla, чтобы избежать штрафов от Евросоюза

Компания Tesla сумела превратить продажу квот на выбросы в высокодоходный бизнес: ежеквартально американская марка зарабатывает на «углеродных кредитах» сотни миллионов долларов.
По данным Bloomberg, в прошлом году Tesla получила от конкурентов почти 600 миллионов долларов, а доходы за три квартала этого года приближаются к планке 1,2 миллиарда долларов. Фирма Honda — не единственный автопроизводитель, который выкупает у Tesla квоты. Крупнейшим партнёром американской марки является концерн Fiat-Chrysler.
Другие автомобильные марки также предпочитают объединяться друг с другом, чтобы не платить штрафы Евросоюзу: например, Ford скооперировался с фирмой Volvo.
Британский Jaguar Land Rover пока не планирует входить в пул с конкурентами, но заплатить за перерасход CO₂ придётся — по данным Automotive News, штраф составит 90 миллионов фунтов стерлингов (118 миллионов долларов).