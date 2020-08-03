Японский аналог «Оки» превратили в бигфут с 33-дюймовыми колёсами

Согласно объявлению, опубликованному на eBay, бигфут Honda Z600 укомплектован доработанным четырёхцилиндровым двигателем Suzuki объёмом 1,3 литра, который сочетается с механической коробкой передач и полным приводом. Из дополнительного оборудования на автомобиль установлены кенгурятник, усиленные бамперы и светодиодная оптика.
Фото: ebay.com
Бигфут был собран американским энтузиастом ещё в 2017 году, и с того момента проехал всего 322 километра. Торги уже завершились, однако биг-фут так и не обрёл нового хозяина.
В прошлом году на продажу выставили бигфут на базе Chrysler PT Cruiser – за автомобиль просили всего за 4,8 тысячи долларов (чуть более 350 тысяч рублей по нынешнему курсу). Он был укомплектован 5,6-литровым мотором Mopar V8 и 33-дюймовыми колёсами с грязевыми покрышками.