13:10

Японский аналог «Оки» превратили в бигфут с 33-дюймовыми колёсами

Необычный внедорожник продают на eBay

© ebay.com
Лиза Будрина
В штате Вирджиния продаётся бигфут на базе Honda Z600 образца 1972 года – японском аналоге нашей «Оки». Кей-кар, превращённый во внедорожник, получил 33-дюймовые колёса и ценник в 17,5 тысячи долларов (1,3 миллиона рублей по нынешнему курсу). Однако покупателей на уникальную машину пока не нашлось.

Согласно объявлению, опубликованному на eBay, бигфут Honda Z600 укомплектован доработанным четырёхцилиндровым двигателем Suzuki объёмом 1,3 литра, который сочетается с механической коробкой передач и полным приводом. Из дополнительного оборудования на автомобиль установлены кенгурятник, усиленные бамперы и светодиодная оптика.

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Фото: ebay.com

Бигфут был собран американским энтузиастом ещё в 2017 году, и с того момента проехал всего 322 километра. Торги уже завершились, однако биг-фут так и не обрёл нового хозяина.

В прошлом году на продажу выставили бигфут на базе Chrysler PT Cruiser за автомобиль просили всего за 4,8 тысячи долларов (чуть более 350 тысяч рублей по нынешнему курсу). Он был укомплектован 5,6-литровым мотором Mopar V8 и 33-дюймовыми колёсами с грязевыми покрышками.

Источник: ebay.com