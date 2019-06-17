Chrysler PT Cruiser превратили в бигфут

Из объявления, опубликованного на Facebook, следует, что под капотом у PT Bruiser установлен 5,6-литровый мотор Mopar V8, который сочетается с «автоматом» и раздаточной коробкой, подключенной через карданный вал. Отдача двигателя не уточняется, однако на старых Plymouth 70-х годов такой агрегат выдавал около 275 лошадиных сил.
В списке оборудования указаны 18-дюймовые алюминиевые диски с 44-дюймовой грязевой резиной и гидроусилитель руля.
Судя по фотографиям этого бигфута, его лучшие дни уже позади, да и сам тюнинг выполнен довольно кустарно – чего стоит только оформление днища автомобиля. Этим, по всей видимости, и оправдан скромный ценник в 4,8 тысячи долларов (чуть более 300 тысяч рублей).
Ранее был представлен бигфут из кабриолета Rolls-Royce Phantom. Тогда тюнеры взяли лишь кузов от «Фантома», а базу с гигантскими колесами построили в Китае.