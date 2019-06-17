Chrysler PT Cruiser превратили в бигфут

В списке оборудования указаны 18-дюймовые алюминиевые диски с 44-дюймовой грязевой резиной и гидроусилитель руля.

Судя по фотографиям этого бигфута, его лучшие дни уже позади, да и сам тюнинг выполнен довольно кустарно – чего стоит только оформление днища автомобиля. Этим, по всей видимости, и оправдан скромный ценник в 4,8 тысячи долларов (чуть более 300 тысяч рублей).