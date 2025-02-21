Посмотрите на гибрид Chevrolet Camaro и мотоцикла Honda

В первой итерации классический байк превратили в трицикл, установив в передней части подвеску от неназванной модели Volkswagen. При этом кузов и двери частично изготовили из стекловолокна. Внешний вид самоделки стилизовали под Chevrolet Camaro 1969 года.

Помимо ремонта двигателя, потенциальному покупателю придется потрудится над кузовными панелями транспортного средства. Приобрести гибрид в недоделанном состоянии можно за 9100 долларов (около 800 тысяч рублей по текущему курсу).