Honda запатентовала в России конкурента Kia Rio

Honda City седьмого поколения (хотя компания официально называет его пятым), который в России мог бы составить конкуренцию бюджетным Kia Rio и Hyundai Solaris, дебютировал в ноябре прошлого года. По габаритам седан чуть крупнее соперников: его длина достигает 4553 миллиметров, ширина – 1748 миллиметров, а высота – 1467 миллиметров. Колесная база равна 2589 миллиметрам.

На азиатских рынках City предлагается с восьмидюймовым экраном мультимедийной системы и двухцветным интерьером. В список оснащения входит светодиодная оптика, система помощи при трогании на подъеме, камера заднего вида, круиз-контроль, функция разблокировки дверей и запуска двигателя со смартфона, шесть подушек безопасности и система стабилизации.