Honda запатентовала в России конкурента Kia Rio

Honda City седьмого поколения (хотя компания официально называет его пятым), который в России мог бы составить конкуренцию бюджетным Kia Rio и Hyundai Solaris, дебютировал в ноябре прошлого года. По габаритам седан чуть крупнее соперников: его длина достигает 4553 миллиметров, ширина – 1748 миллиметров, а высота – 1467 миллиметров. Колесная база равна 2589 миллиметрам.
На азиатских рынках City предлагается с восьмидюймовым экраном мультимедийной системы и двухцветным интерьером. В список оснащения входит светодиодная оптика, система помощи при трогании на подъеме, камера заднего вида, круиз-контроль, функция разблокировки дверей и запуска двигателя со смартфона, шесть подушек безопасности и система стабилизации.
В движение автомобиль приводит безальтернативная «турбочетверка» VTEC Turbo объемом один литр мощностью 122 лошадиные силы и 173 Нм крутящего момента. Мотор работает в тандеме с вариатором.
Стоимость Honda City в Таиланде стартует с отметки 579 500 бат (около 1,3 миллиона рублей по текущему курсу). Самая дорогая версия RS с топовым оснащением и особым декором предлагается за 739 000 бат (более 1,7 миллиона рублей).
На сегодняшний день в линейку автомобилей Honda в России входят кроссоверы CR-V и Pilot. CR-V с двухлитровым 150-сильным «атмосферником» 2.0, полным приводом и вариатором оценивается в 2,2 миллиона рублей, а с 2,4-литровым – в 2,5 миллиона рублей. Pilot с 3,0-литровым атмосферным V6 мощностью 249 лошадиных сил доступен по цене от 3,3 миллиона рублей.