14-летний Honda Civic продают за 9,5 миллиона рублей. И вот почему

Еще одной особенностью Civic Mugen RR стало регулируемое заднее антикрыло из углепластика. Кроме того, инженеры довели отдачу двухлитрового двигателя спецверсии до 240 лошадиных сил и 218 Нм. В салоне спортивного седана установили гоночные сиденья-«ковши» Recaro с карбоновыми вставками, а также дополнительные датчики температуры масла, охлаждающей жидкости и давления. Чтобы заказать для спецсерии оригинальные запчасти необходимо доказать ателье Mugen, что Civic является оригинальным, а не стилизацией под «заряженную» версию.

За 14 лет эксплуатации данный экземпляр проехал всего 53 000 километров. В связи с этим спорткар сохранился в превосходном внешнем и техническом состоянии. Расстаться с уникальным Civic Mugen RR владелец готов за 90 000 фунтов стерлингов (примерно 9,5 миллиона рублей по текущему курсу). Редчайший спортивный седан станет украшением любой автомобильной коллекции.