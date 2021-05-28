14-летний Honda Civic продают за 9,5 миллиона рублей. И вот почему

Honda Civic Mugen RR дебютировал в 2007 году. Весь тираж ограниченной серии, состоящий из 300 экземпляров, распродали в Японии в первые десять минут после начала продаж. Спецсерия отличалась ярко-красным цветом кузова, развитым обвесом, карбоновыми бамперами, а также алюминиевым капотом и 18-дюймовыми колесными дисками особого дизайна. Благодаря облегченным материалам массу автомобиля удалось снизить на 14 килограммов.
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Фото: torque-gt.co.uk
Еще одной особенностью Civic Mugen RR стало регулируемое заднее антикрыло из углепластика. Кроме того, инженеры довели отдачу двухлитрового двигателя спецверсии до 240 лошадиных сил и 218 Нм. В салоне спортивного седана установили гоночные сиденья-«ковши» Recaro с карбоновыми вставками, а также дополнительные датчики температуры масла, охлаждающей жидкости и давления. Чтобы заказать для спецсерии оригинальные запчасти необходимо доказать ателье Mugen, что Civic является оригинальным, а не стилизацией под «заряженную» версию.
За 14 лет эксплуатации данный экземпляр проехал всего 53 000 километров. В связи с этим спорткар сохранился в превосходном внешнем и техническом состоянии. Расстаться с уникальным Civic Mugen RR владелец готов за 90 000 фунтов стерлингов (примерно 9,5 миллиона рублей по текущему курсу). Редчайший спортивный седан станет украшением любой автомобильной коллекции.
В августе прошлого года аукционный дом Bring & Trailer выставил на продажу среднемоторный заднеприводный Honda Civic 1984 года выпуска. Хот-хэтч с мотором V6 от Acura, который был одним из лучших незаводских тюнинг-проектов начала 1990-х, сохранившихся до наших дней в неизменном виде, оценили в 35 000 долларов.