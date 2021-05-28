28 мая, 20:26

14-летний Honda Civic продают за 9,5 миллиона рублей. И вот почему

Всего построили 300 экземпляров подобной модификации модели

Honda Civic Mugen RR © torque-gt.co.uk
Анастасия Мельник
В Великобритании выставили на продажу Honda Civic Mugen RR 2007 года выпуска за 90 000 фунтов стерлингов (примерно 9,5 миллиона рублей по текущему курсу). Столь высокую стоимость продавец объясняет редкостью данного исполнения и идеальным внешним, а также техническим состоянием автомобиля.

Honda Civic Mugen RR дебютировал в 2007 году. Весь тираж ограниченной серии, состоящий из 300 экземпляров, распродали в Японии в первые десять минут после начала продаж. Спецсерия отличалась ярко-красным цветом кузова, развитым обвесом, карбоновыми бамперами, а также алюминиевым капотом и 18-дюймовыми колесными дисками особого дизайна. Благодаря облегченным материалам массу автомобиля удалось снизить на 14 килограммов.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 5

Honda Civic Mugen RR

Фото: torque-gt.co.uk

Еще одной особенностью Civic Mugen RR стало регулируемое заднее антикрыло из углепластика. Кроме того, инженеры довели отдачу двухлитрового двигателя спецверсии до 240 лошадиных сил и 218 Нм. В салоне спортивного седана установили гоночные сиденья-«ковши» Recaro с карбоновыми вставками, а также дополнительные датчики температуры масла, охлаждающей жидкости и давления. Чтобы заказать для спецсерии оригинальные запчасти необходимо доказать ателье Mugen, что Civic является оригинальным, а не стилизацией под «заряженную» версию.

За 14 лет эксплуатации данный экземпляр проехал всего 53 000 километров. В связи с этим спорткар сохранился в превосходном внешнем и техническом состоянии. Расстаться с уникальным Civic Mugen RR владелец готов за 90 000 фунтов стерлингов (примерно 9,5 миллиона рублей по текущему курсу). Редчайший спортивный седан станет украшением любой автомобильной коллекции.

В августе прошлого года аукционный дом Bring & Trailer выставил на продажу среднемоторный заднеприводный Honda Civic 1984 года выпуска. Хот-хэтч с мотором V6 от Acura, который был одним из лучших незаводских тюнинг-проектов начала 1990-х, сохранившихся до наших дней в неизменном виде, оценили в 35 000 долларов.

Источник: torque-gt.co.uk