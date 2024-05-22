Honda обновила Civic: главные изменения

Honda обновила Civic: главные измененияРестайлингу подвергли Honda Civic для рынка Северной Америки
Система e:HEV включает работающий по экономичному циклу Аткинсона бензиновый двигатель объемом 2,0 литра, два электромотора, литий-ионную батарею и трансмиссию с фиксированным передаточным числом. Для гибрида предусмотрены три режимы работы (ДВС, электричество и смешанный), а суммарная отдача агрегатов в спецификации для рынка США составляет 203 лошадиные силы, что на 19 сил больше, чем у европейского Сивика.
В салоне у обновленного американского Civic есть одно любопытное отличие от европейской версии: у гибридной модификации сохранили обычный рычаг трансмиссии, в то время как у Civic для Европы пульт с кнопками.
Гибридная модификация пришла на смену Civic с 1,5-литровым турбомотором (182 л.с., 240 Нм) и вариатором. При этом, помимо бензоэлектрического варианта, в гамме присутствуют прежние версии — турбомотором 1.5 и «механика» для «заряженного» Civic Si и базовый 160-сильный атмосферный двигатель 2.0 с бесступенчатой коробкой передач.
Старт продаж намечен на июнь. Цены пока не объявлены, однако, по предварительным оценкам, гибридный Honda Civic вряд ли будет стоить в США дороже 30 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). Пока же цены на дорестайлинговую модель стартуют с отметки 24 тысячи долларов (2,1 миллиона рублей).