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Новости
Опубликовано 22 мая 2024, 16:27
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Honda обновила Civic: главные изменения

Рестайлингу подвергли Honda Civic для рынка Северной Америки
Американский Honda Civic обновился и обзавелся гибридной версией. Изменения в дизайне экстерьера точечные: заметнее всего новый рисунок радиаторной решетки — вместо горизонтальных планок теперь соты, а сама решетка слегка увеличилась в размерах. Иначе выглядят блоки противотуманок, поменялась и форма нижней решетки в переднем бампере. В целом Civic стал выглядеть более спортивно из-за угловатых форм. Главное же нововведение — появление гибридной системы e:HEV с ДВС и двумя электромоторами.
Обновленный Honda Civic для США
Обновленный Honda Civic для США
© Honda
Лиза Будрина

Система e:HEV включает работающий по экономичному циклу Аткинсона бензиновый двигатель объемом 2,0 литра, два электромотора, литий-ионную батарею и трансмиссию с фиксированным передаточным числом. Для гибрида предусмотрены три режимы работы (ДВС, электричество и смешанный), а суммарная отдача агрегатов в спецификации для рынка США составляет 203 лошадиные силы, что на 19 сил больше, чем у европейского Сивика.

© Honda

В салоне у обновленного американского Civic есть одно любопытное отличие от европейской версии: у гибридной модификации сохранили обычный рычаг трансмиссии, в то время как у Civic для Европы пульт с кнопками.

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Гибридная модификация пришла на смену Civic с 1,5-литровым турбомотором (182 л.с., 240 Нм) и вариатором. При этом, помимо бензоэлектрического варианта, в гамме присутствуют прежние версии — турбомотором 1.5 и «механика» для «заряженного» Civic Si и базовый 160-сильный атмосферный двигатель 2.0 с бесступенчатой коробкой передач.

Старт продаж намечен на июнь. Цены пока не объявлены, однако, по предварительным оценкам, гибридный Honda Civic вряд ли будет стоить в США дороже 30 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). Пока же цены на дорестайлинговую модель стартуют с отметки 24 тысячи долларов (2,1 миллиона рублей).

Источник:Honda
Автор:Лиза Будрина
Теги:
#Honda
#Civic
#Новинки