Honda обновила Civic: главные изменения

Рестайлингу подвергли Honda Civic для рынка Северной Америки

Американский Honda Civic обновился и обзавелся гибридной версией. Изменения в дизайне экстерьера точечные: заметнее всего новый рисунок радиаторной решетки — вместо горизонтальных планок теперь соты, а сама решетка слегка увеличилась в размерах. Иначе выглядят блоки противотуманок, поменялась и форма нижней решетки в переднем бампере. В целом Civic стал выглядеть более спортивно из-за угловатых форм. Главное же нововведение — появление гибридной системы e:HEV с ДВС и двумя электромоторами.