Дюма – отец!

24 июня 2018 года Ромэн Дюма на электрическом прототипе Volkswagen I.D. R Pikes Peak прошел трассу легендарной «Гонки к облакам» за 7 минут 57,148 секунды. Он улучшил рекорд Себастьена Лёба на Peugeot 208 T16, к которому пять лет не могли даже подобраться, на 16,73 секунды – и первым в истории гонки выехал из восьми минут. Однажды электромобиль уже побеждал на Пайкс-Пике (Рис Миллен на прототипе eO PP03 в 2015 году), но впервые машина без ДВС установила абсолютный рекорд трассы.

Теперь, когда все уже позади, может показаться, что Volkswagen поквитался за Дизельгейт, залив американцев танкерами денег и задавив мощью немецких технологий на их домашней, как яблочный пирог с корицей, гоночной трассе. Но это вовсе не так. Во-первых, историю Пайкс-Пика писали не только американцы – здесь побеждали гонщики с разных континентов. Например, знаменитый немец Вальтер Рёрль или колоритный японец Нобухиро «Монстр» Таджима. Во-вторых, атмосфера Пайкс-Пика, пожалуй, самая неформальная и доброжелательная среди знаменитых гоночных серий.

Люди и техника здесь прежде всего соревнуются с коварной и непредсказуемой горой, а на старт выпустят, кажется, даже «Иж-Оду», если каркас вварен на совесть. И в-третьих, энтузиазм самих американцев к большому немецкому концерну, заглянувшему на барбекю в их палисадник, велик и искренен. Несмотря на всемирную славу «Гонки к облакам», жители Колорадо Спрингс по-прежнему воспринимают Пайкс-Пик, как свой уютный междусобойчик. Проводится он, кстати, с 1916 года.

Может сложиться впечатление, что победа далась «Фольксвагену» легко. Так кажется, потому что зачетная попытка всего одна – пан или пропал. На заезд к снежной вершине действительно бросили все силы. И пусть в успехе всегда присутствует доля везения, а гарантий не дадут даже в обмен на душу, слагаемые победы известны. Расскажем о них, но сперва ответим на два важных вопроса.

Что Volkswagen забыл на Пайкс-Пике?

Израненный дизельгейтом концерн нашел способ обратить внимание Америки на свою электрическую программу. Это очевидно. Но есть и более романтическая история. В 1987 году после нескольких лет экспериментов инженеры Volkswagen построили двухмоторный прототип с алюминиевым монококом, стилизованный под хэтчбек Golf II. Два 1,8-литровых турбомотора вместе выдавали 600 л.с.

Раллист Йохим Кляйнт уверенно шел к рекорду, но за пару поворотов до финиша из-за дефекта литья в обидно мелкой детали сошел со сломанной подвеской. Победил в том году легендарный Вальтер Рёрль на не менее легендарной Audi Sport Quattro. А ведь до схода темп Кляйнта на «Гольфе» был даже выше! И вот это «ах, если бы» оставалось занозой в сердце Volkswagen Motorsport 31 год, пока Ромэн Дюма ее не вынул. Немцы даже сняли трогательный ролик, как Кляйнт отсылает французу свой комбинезон с запиской «Заверши то, что я начал».

Почему все так носятся с этой «Гонкой к облакам»?

Об истории Пайкс-Пика мы рассказывали давно, но довольно подробно. Просуммируем основное и доведем хронологию до сегодняшнего дня. Итак, Пайкс-Пик (официально — PPIHC) – это одна из самый старых в мире и уж точно самая известная гонка дисциплины «подъем на холм». Само слово «холм» – не слишком тонкая ирония, ведь финиш расположен на отметке 4301 м над уровнем моря. Выше в мире просто нет. Погода на такой высоте – нерасчетный фактор. В июне здесь порой выпадает снег, а проливной дождь с градом и низкие облака – явление привычное. Средняя температура — чуть выше нуля градусов. На вершину Пайкс-Пика ведет тупиковое шоссе – гонка финиширует у смотровой площадки и магазина сувениров.

Можно сказать, что «Гонка к облакам» — это анти-Ле-Ман. Суточный марафон подразумевает смены пилотов, несколько машин у каждой команды, пит-стопы, ремонт в боксах и тактическую борьбу. Словом, нечеловеческую проверку на выносливость. А Пайкс-Пик — это гонка одной попытки, одной машины, одного пилота. Отчасти это упрощает задачу. Но если что-то пойдет не так, исправить ничего нельзя. Спросите Кляйнта.

Помимо прочего, полноценные тренировки на трассе невозможны. Маршрут делят на три части, которые распределяют среди команд. Так что проехать в боевом режиме можно лишь треть трассы.

О самой дороге нужно знать еще кое-что. Она смертельно опасна. Впрочем, в отличие от других серий, «Гонка к облакам» за целый век унесла лишь единицы жизней. И хотя на каждом билете написано «Не существует безопасного места для наблюдения гонки», утверждается, что на Пайкс-Пике не погиб ни один зритель. Как понимать такое противоречие? Дело в том, что шоссе не огорожено отбойником. Если вылететь с дороги, падение вдоль голого каменистого склона остановится где-то далеко внизу.

Тренировочный день.

1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 13/19 14/19 15/19 16/19 17/19 18/19 19/19 Тренировочные заезды прошли за два дня до гонки. Отведенное время — с половины шестого до половины девятого утра. Команде Volkswagen досталась верхняя треть трассы — до самой гонки прототип ни разу не проезжал больше восьми километров. Площадка Devil’s Playground заменяет одновременно и паддок, и стоянку. «Игровой площадкой дьявола» это место прозвали из-за того, что во время грозы молнии будто скачут здесь с камня на камень. Перед рассветом температура около нуля градусов, высота — 3895 м. Фирменные моторхоумы соседствуют с прокатными грузовиками U-Haul, прототипы стоят на клеенке или чиркают спойлерами о колдобины грунтовой площадки. Желающим позволяют подышать кислородом из баллона, рядом дежурит скорая — воздух здесь так разрежен, что в глазах темнеет от любого резкого движения.

Раньше шансы отправиться в неуправляемый полет были куда выше: до 2011-го года шоссе полностью или частично было грунтовым. Даже на большей части прямиков машины мчали в силовом скольжении. В те годы наиболее успешной техникой езды была раллийная. И заезды были намного зрелищнее сегодняшних. Увы, по решению суда, инициированного природозащитной организацией Sierra Club (если бы у нее было чучело, в Колорадо-Спрингс сжигали бы его на масленицу), дорогу заасфальтировали. Тонны гравия, сползавшего с Пайк-Пик Хайвей, якобы наносили местной экосистеме непоправимый вред.

Фестиваль Fan Fest Pikes Peak.

1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 Вечером после тренировки центр Колорадо-Спрингс перекрывают для фестиваля Fan Fest Pikes Peak. Пожалуй, это более странное и точно более интересное действо, чем парад пилотов в Ле-Мане. Машины, готовые штурмовать Пайкс-Пик, стоят вдоль тротуаров без всякого ограждения, и любой желающий может вблизи рассмотреть любую технику. В том числе и Volkswagen I.D. R Pikes Peak.

Несколько лет на маршруте гонки заасфальтированные участки чередовались с гравийными – настроить автомобиль под такое сочетание невозможно, приходилось идти на компромисс. Впервые заезды прошли по полностью асфальтовой дороге в 2012 году. Абсолютный рекорд обновил Рис Миллен: 9 мин 46 с. А в 2013-м на Пайкс-Пик приехал сам Себастьен Лёб.

Об одном из величайших гонщиков современности охотно расскажут в «Музее гонки Пайкс-Пик». Здешние экскурсоводы тоже некогда гоняли к вершине. Или строили машины для Пайкс-Пика. Или учились в школе с будущими чемпионами: гонки в Колорадо-Спрингс – дело семейное, династическое. Старшее поколение ворчит на молодых пилотов, которые выучили трек на гоночном симуляторе. А про Лёба в музее говорят удивительное. Якобы, целый месяц легендарный француз ездил по шоссе на гражданской машине – вне гоночного уикенда это обычная платная дорога. Лёб ни разу не спустился с вершины сам. Он закрывал глаза маской и ехал пассажиром, чтобы не запоминать лишнюю картинку. Если сложить это с рассказами о феноменальной памяти Лёба, получается классная легенда.

Правдива она или нет, но результат тренировок ошеломителен. На прототипе Peugeot 208 T16 (875 л.с. на 875 кг!) знаменитый раллист прошел трассу за 8 минут 13,878 секунды. С абсолютного рекорда, установленного лишь годом раньше, Себастьен срезал больше полутора минут. Бывалые гонщики отказывались верить!

Кстати, что это за бывалые гонщики? Пайкс-Пик и в XXI веке умудряется быть семейным и местечковым, пусть и знаменитым на весь мир. Здесь побеждают, деды, отцы, сыновья и братья. Их похожие имена воспринимаются, как шутка: Род и Рис Миллены, Бобби и Робби Анзеры… Бобби Анзер – звезда Индианаполиса и живая легенда Пайк-Пика, сейчас ему 84. Бобби 13 раз побеждал в «Гонке к облакам» и 9 раз устанавливал рекорд трассы. Когда в 1985 году обаятельная француженка Мишель Мутон побила абсолютный рекорд Пайкс-Пика (11 минут 25,39 секунды, на 19 секунд быстрее предыдущего достижения), Бобби уже 12 лет наслаждался заслуженным отдыхом. Новость о том, что в качестве «Короля горы» теперь «Королева», так взбудоражила его, что на следующий год 52-летний Анзер вернулся и привез гонщице 16 секунд! Его в свою очередь опередил Вальтер Рёрль в 1987-м (эту историю вы уже знаете) – все трое выступали на Audi Sport Quattro.

И вот, тридцать лет спустя Volkswagen объявил о возвращении на Пайкс-Пик. И пришел не с пустыми руками. Мы не имеем в виду товарный вагон денег — в рецепте новой рекордной попытки собрали самые лучшие ингредиенты.

Машина

За прототипом Volkswagen I.D. R Pikes Peak мы наблюдаем уже давно, и на днях писали о нем подробно. Если верить официальной информации, инженеры справились с проектом всего за девять месяцев. К гонке карбоновый кузов покрасили в серый цвет, фирменный для будущей электрической линейки I.D. Массу с учетом водителя удержали в пределах 1,1 тонны, при этом аэродинамические элементы обеспечивает прижимную силу, превосходящую вес прототипа. Два электромотора I.D. R Pikes Peak вместе развивают 680 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Максимальная скорость достаточная для Пайкс-Пика, около 240 км/ч. А разгон – как из пушки! «Сотню» прототип набирает за 2,25 секунды — быстрее, чем болиды Формулы 1. Именно ускорение важно в «Гонке к облакам»: многие из 156 поворотов трассы — узкие шпильки, а длинные прямые участки в горах, напротив, в дефиците. В таких условиях выходная характеристика электродвигателей намного выгоднее, чем у ДВС, что сильно повышает шансы.

На своем протяжении трасса поднимается на 1440 м, а стартует на высоте 2862 м. Разреженный воздух создает дефицит прижимной силы — в среднем она на 35% ниже, чем на уровне моря. Проблему решают установкой огромных антикрыльев — по ним легко узнать машины, подготовленные для Пайкс-Пика. А вот вторая особенность низкого атмосферного давления вновь играет на руку электромобилям. Относительно уровня моря двигатель внутреннего сгорания теряет на высоте 2,8 км 29% мощности, а на высоте финиша в 4,3 км — все 43%. И только электромоторам высота нипочем.

Едва ли не главное требование к литий-ионной батарее прототипа — полная зарядка за 20 минут. Именно такое время судьи дали бы на повторный старт, если бы заезд прервали по вопросам безопасности. Например, если на дорогу выскочит олень. Нет, не безалаберный зритель, а именно дикое животное. Чтобы батарея при зарядке не расплавила почву до земного ядра, ее питают одновременно два устройства сравнительно невысокой мощности — по 90 кВт.

На бумаге все выглядит круто, но это не значит, что победа была у фольксвагеновцев в кармане. Заводская команда «Хонды» в 2016 году выставила суперкар Acura NSX с четырьмя электромоторами (результат — 9 минут 06,015 секунды), и в том же году Рис Миллен установил электрический рекорд на прототипе eO PP100: 8 минут 57,118 секунды. Так вот, у «Акуры» было 1500 сил, а у машины Миллена все 1600! И это на 1200 кг массы…

Пилот

Ромэн Дюма. Это именно он не дал Миллену сделать тот электрический рекорд абсолютным. В 2016 году Дюма ближе всех подобрался к результату Лёба: 8 минут 51,445 секунды на прототипе Norma M20 RD. Меньше чем за неделю до этого он второй раз выиграл «24 часа Ле-Мана» в составе «кузовной» команды Porsche. Ромэн — мастер длинных гонок (четыре победы в суточном марафоне на Нюрбургринге!), также участвовал в ралли, а полным списком его спортивных достижений можно обернуть стадион Лужники. Но главное — он побеждал на Пайкс-Пике в 2014, 2016 и 2017 годах. В лице 40-летнего француза Volkswagen заполучил лучшего кандидата.

Кубки и прочие трофеи Дюма хранит в гараже – и то лишь те, которые не отдал командам, с которыми пришел к победам. На видном месте в доме держит только награды за Ле-Ман и Пайкс-Пик. В его домашнем спортзале рядом с тренажерами стоит навороченный гоночный симулятор, а для тренировки шеи перед гонками на выносливость Дюма сделал себе специальный утяжеленный шлем.

К прототипу I.D. R пришлось приспосабливаться: оптимальная техника прохождения поворотов с электрической силовой установкой и системой рекуперации сильно отличается от таковой на бензиновых машинах. Ромэн фактически разработал новые алгоритмы пилотирования. Около 20% заряда, необходимого для гонки, прототип генерировал прямо в процессе езды.

Подъем!

Если другие участники перед стартом подогревали шины специальными электрическими грелками, то прототип Volkswagen I.D. R Pikes Peak целиком упрятали в обогреваемый шатер. Прогноз на 24 июня обещал грозу и ливень с градом. И пусть Дюма стартовал первым, сразу после мотоциклистов, шансы попасть под погодную раздачу были весьма высоки.

Шатер открывают. Прототип издает вой сирены, будто полицейской. Если от рева бензиновых монстров можно оглохнуть, то бесшумный электрокар должен сообщать о своем приближении хотя бы таким способом.

Старт! Несколько минут, как в тумане. Команда сгрудилась вокруг экрана, на который транслируется картинка с вертолета. Она то и дело запаздывает и зависает. Люди в форме Volkswagen Motorsport не издают ни звука. Солнце спряталось. Средняя часть трассы влажная из-за низкой облачности. В районе Devil’s Playground Дюма едет сквозь облака. Картинка в очередной раз пропадает как раз, когда I.D. R пересекает финишную линию.

Молчание взрывается радостными криками на немецком. Дюма финишировал! Команда прыгает, все обнимаются. Шампанское, рукопожатия. Директор Volkswagen Motorsport Свен Смитс от волнения никак не может найти время Ромэна на мониторе, пока не соображает, что искать надо на самом верху. Можно праздновать. Это не Ле-Ман — никаких повторных техкомиссий, апелляций и пенализаций. Результат секундомера TAG Heuer окончательный: 7 минут 57,148 секунды.

На осознание произошедшего нужно время. На свет извлекают заранее заготовленные победные футболки с окошками, в которые теперь вписывают результат Дюма. На них написано «новый электрический рекорд». Всё говорит о том, что ожидания фольксвагеновцев были намного скромнее реального итога. Чтобы достичь цели, Ромэну достаточно было уложиться в 8 минут 57 секунд, но он проехал трассу на минуту быстрее и смёл казавшийся непоколебимым рекорд Лёба.

Пилот двухмоторного «Гольфа» Йохи Кляйнт следил за гонкой в Аутоштадте, городе-музее Volkswagen в Вольфсбурге. Он видел, как Дюма проехал «за себя и за того парня». Страница перевернута.

Что теперь? На награждении, похожем на домашний пикник, с детьми и кофе в бумажных стаканчиках, пилоты, команды и журналисты сидят за большими круглыми столами. Вот и Йост Капито, знаменитый директор подразделения Volkswagen R. Раллийная программа «Фольксвагена» закрыта, но сидеть сложа руки этот человек не станет. Тем более теперь, когда есть прототип I.D. R, способный пройти в боевом режиме как минимум 20 километров и пилот, знающий Нюрбургринг, как свои пять пальцев. Не пора ли теперь установить какой-нибудь рекорд на Северной Петле? «Мы уже об этом думаем», — без тени сомнения отвечает Капито.

Остальные

Других сенсаций «Гонка к облакам» в этом году не принесла. Но интересные результаты есть. Например, Симоне Фаджиоли на той же «Норме» перебил лучшее «бензиновое» достижение Дюма на 14 секунд и показал умопомрачительный результат 8 минут 37,23 секунды. Увы, в одном классе с электрическим «Фольксвагеном» у него не было шансов. Итог — второе место в категории Unlimited и в абсолюте.

Заводская команда Acura, выставившая сразу три модели, имела все основания для похмелья от призового шампанского. Лютый TLX GT, лишь внешне похожий на серийный седан, не только победил в своей категории Pikes Peak Open, но и пришел третьим в абсолюте. Время Питера Каннингема — 9 минут 27,352 секунды.

Легенда Пайкс-Пика, 45-летний новозеландец Рис Миллен финишировал на первый взгляд со скромным временем: 10 минут 49,9 секунды. Но если учесть, что он преодолел трассу на максимально приближенном к серийной версии внедорожнике Bentley Bentayga, стоит снять шляпу. Тяжелый автомобиль под управлением Миллена взлетел к вершине примерно в том же темпе, который показывали «Кайманы» в новом моноклассе Porsche Cayman GT4 Clubsport. Фактически команда Bentley выступала в собственном зачете, и ей требовалось всего лишь перебить достижение еще одной звезды Пайкс-Пика, Пола Далленбаха на Range Rover Sport. Теперь англичане намерены выпустить спецверсию Pikes Peak Bentayga. \m

Иллюстрации: VW, Bentley, Андрей Моторов