Honda представила обновленный кроссовер CR-V для России

Рестайлинговый Honda CR-V легко узнать по новому переднему бамперу со вставками-клыками, иной решетке радиатора и колесам другого дизайна. Помимо этого, у кроссовера затемнены фонари и хромированная накладка на двери багажника.

Среди изменений, затронувших интерьер, выделяется новая центральная консоль. По словам производителя, ее дизайн переработали таким образом, чтобы водителю было удобно пользоваться размещенными на ней элементами управления.

Как и раньше, российский CR-V будет доступен в четырех комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige. Все модификации оборудуются системой контроля усталости водителя. За исключением «базы» обновленные кроссоверы оснащаются автоматической корректировкой наклона фар при движении задним ходом, обогревом рулевого колеса и камерой бокового обзора. В максимальной комплектации Prestige будет доступен электропривод двери багажника с датчиком движения, который обеспечит доступ к багажному отделению без помощи рук.