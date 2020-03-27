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14:35

В России старую Toyota попробовали превратить в суперкар. Получилось не очень

Автомобиль под именем McLaren F1 выставили на продажу

Алексей Носаченко
На сайте Auto.ru появилось объявление о продаже старой Toyota MR2, которую попытались превратить в McLaren F1. Автомобиль получил оригинальный кузов и слегка переделанный салон, однако на оригинальный британский суперкар похож не очень сильно. Сейчас машина находится в Барнауле. Ее оценили в 1 750 000 рублей.

Основой реплики стал тойотовский спорткар MR2 второго поколения. Кузов — полностью оригинальный и изготовлен вручную. У машины есть подъемные двери и задние воздухозаборники. Салон, в отличие от настоящего F1, рассчитан на двух человек. Внутри обращают внимание небольшой руль и установленный по центру передней панели дисплей.

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Технически — это все тот же Toyota MR2: двух­литровая «четверка» мощностью 165 сил, работающая в паре с пятиступен­чатой «механикой». Продавец в объявлении зачем-то указал мощность в 637 сил и 6,1-литровый двигатель, но это не соответствует действительности.

Как далеко может зайти постройка автомобиля мечты наглядно показала семья Бэкусов, отец Стерлинг и 12-летний сын Ксандер, которые уже два года строят у себя в гараже реплику Lamborghini Aventador. Кузов суперкара напечатан на 3D-принтере, и от настоящей «Ламбо» здесь лишь стёкла дверей, руль и зеркала заднего вида.

Источник: Авто.ру