В России старую Toyota попробовали превратить в суперкар. Получилось не очень

Как далеко может зайти постройка автомобиля мечты наглядно показала семья Бэкусов, отец Стерлинг и 12-летний сын Ксандер, которые уже два года строят у себя в гараже реплику Lamborghini Aventador. Кузов суперкара напечатан на 3D-принтере, и от настоящей «Ламбо» здесь лишь стёкла дверей, руль и зеркала заднего вида.