В России старую Toyota попробовали превратить в суперкар. Получилось не очень

Основой реплики стал тойотовский спорткар MR2 второго поколения. Кузов — полностью оригинальный и изготовлен вручную. У машины есть подъемные двери и задние воздухозаборники. Салон, в отличие от настоящего F1, рассчитан на двух человек. Внутри обращают внимание небольшой руль и установленный по центру передней панели дисплей.
Технически — это все тот же Toyota MR2: двухлитровая «четверка» мощностью 165 сил, работающая в паре с пятиступенчатой «механикой». Продавец в объявлении зачем-то указал мощность в 637 сил и 6,1-литровый двигатель, но это не соответствует действительности.
Как далеко может зайти постройка автомобиля мечты наглядно показала семья Бэкусов, отец Стерлинг и 12-летний сын Ксандер, которые уже два года строят у себя в гараже реплику Lamborghini Aventador. Кузов суперкара напечатан на 3D-принтере, и от настоящей «Ламбо» здесь лишь стёкла дверей, руль и зеркала заднего вида.