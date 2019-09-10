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14:23

Электрический хэтчбек Honda e оказался дороже кроссовера CR-V

Начальная цена хэтчбека — 29 470 евро

Компания Honda объявила начальную стоимость элетктрокара «е» в Германии. Первый массовый батарейный автомобиль японской марки для Европы появится в продаже летом следующего года и будет стоить чуть меньше 30 тысяч евро.

Цена базовой версии Honda e в Германии с учетом государственной субсидии составит 29 470 евро или 2,1 миллиона рублей при пересчете по текущему курсу. Такой электрокар оснащается 100-киловаттным электромотором (136 сил) и может проехать без подзарядки до 220 километров по измерительному циклу WLTP. Более мощный и «богатый» вариант Advance с мотором на 113-киловатт (154 силы) будет стоить минимум 32 470 евро (2,4 миллиона рублей).

Для сравнения: начальный вариант кроссовера Honda CR-V обойдется в 28 990 евро (два миллиона рублей), а гибрид — в 32 790 евро (те же 2,4 миллиона рублей). Чуть дешевле — 25 890 евро — будет стоить Civic седан, а хэтчбек — всего в 19 990 евро (1,5 миллиона рублей).

Заднеприводный Honda e оснастят тяговой батареей емкостью 35,5 киловатт-часа. С помощью скоростных станций ее можно наполнить до 80 процентов за 30 минут. Заявленное время разгона до «сотни» — восемь секунд ровно.