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11:53

У Honda появился ещё один электрический кроссовер

До конца года в Китае начнутся продажи Dongfeng Honda Siming X-NV

© Фото: autohome.com.cn
Совместное предприятие Dongfeng Honda до конца года начнет продавать в Китае электрический кроссовер Siming X-NV. Он построен на базе другого хондовского вседорожника — XR-V, местной версии европейского субкомпакта HR-V.

Внешне новинка практически ничем не будет отличаться от бензинового собрата Honda XR-V: у электрического кроссовера другие блоки противотуманных фар и «черно-белые» задние фонари вместо красных. Спереди можно заметить логотип Dongefeng, а не Honda. В салоне изменился дизайн блока климат-контроля и появился кнопочный селектор режимов трансмиссии.

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Конструктивно Dongfeng Honda Siming X-NV достаточно прост: стойки Макферсон спереди и торсионная балка сзади, привод может быть только передним. По данным местных СМИ, кроссовер оснащен одним электромотором мощностью 120 киловатт (163 лошадиные силы) и может проезжать без подзарядки 401 километр по измерительному циклу NEDC.

Siming X-NV — второй электрический кроссовер Honda для рынка Китая. Представленный год назад Everus VE-1 тоже построен на базе HR-V, точнее, местной версии под названием Vezel (кроссовер выпускает СП GAC-Honda). Силовая установка у него, очевидно, такая же, как у Siming X-NV: 120-киловаттный электромотор и батарея емкостью 53,6 киловатт-часа. Однако запас хода чуть меньше — 340 километров.

Источник: autohome.com.cn