У Honda появился ещё один электрический кроссовер

Siming X-NV — второй электрический кроссовер Honda для рынка Китая. Представленный год назад Everus VE-1 тоже построен на базе HR-V, точнее, местной версии под названием Vezel (кроссовер выпускает СП GAC-Honda). Силовая установка у него, очевидно, такая же, как у Siming X-NV: 120-киловаттный электромотор и батарея емкостью 53,6 киловатт-часа. Однако запас хода чуть меньше — 340 километров.